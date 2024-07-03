ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Украины объявила заявку на Олимпийские игры: список команды Ротаня

Киев, Среда 03 июля 2024 13:30
UA EN RU
Сборная Украины объявила заявку на Олимпийские игры: список команды Ротаня Фото: Даниил Сикан и Руслан Ротань едут на Олимпийские игры (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб олимпийской сборной Украины во главе с Русланом Ротанем определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Наставник "сине-желтых" взял на подготовку к Олимпийским играм 22-х футболистов. Перед стартом на футбольном турнире Олимпиады Ротань вынужден будет отсеять четырех лишних.

Базовым клубом сборной Украины стал донецкий "Шахтер". В ряды олимпийской команды получили вызов получили пятеро "горняков". По три представителя в сборной Ротаня имеют "Александрия" и львовский "Рух". Киевское "Динамо" делегировало двух исполнителей.

Состав олимпийской сборной Украины на финальном этапе подготовки к Играм-2024:

Вратари: Кинарейкин, Фесюн, Ермаков

Защитники: Таловеров, Батагов, Крупский, Павлюк, Мартынюк, Сыч, Салюк

Полузащитники: Хлань, Рубчинский, Шулянский, Брагару, Михайленко, Велетень, Федор, Крыськив, Сигеев, Очеретько

Нападающие: Краснопир, Сикан

Сборная Украины объявила заявку на Олимпийские игры: список команды Ротаня

Сборная Украины попала в группу B турнира. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины. Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

УАФ запланировала для олимпийской сборной Украины два спарринга перед Играми-2024. "Сине-желтые" встретятся с олимпийскими сборными Египта и Парагвая. Контрольные поединки назначены на 14 июля и 18 июля соответственно.

К слову, ранее олимпийская сборная Украины выиграла Тулонский турнир в премьерное выступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024
NEWS
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро