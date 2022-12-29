Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з фігурного катання

Українська федерація фігурного катання на ковзанах оприлюднила список спортсменів, які готуються до континентальної першості у фінському Еспоо. Українці виступатимуть у всіх видах програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
До січневих стартів готуються 15 фігуристів. Зокрема, семеро з них – резервісти.
Європейська першість відбудеться 25-29 січня. Програма змагань складатиметься з чотирьох видів: одиночне чоловіче та одиночне жіноче катання, парне катання і спортивні танці на льоду.
Вдруге поспіль серед чоловіків-одинаків змагатиметься Іван Шмуратко. У жіночому турнірі Україну представлятиме Анастасія Гожва. Натомість у парному катанні виступить пара Віолетти Сєрової та Івана Хобти. Нарешті в спортивні танці на льоду УФФК відрядить два дуети – Марію Голубцову з Кирилом Бєлобровим і Марію Пінчук та Микиту Погорєлову.
На чемпіонатах Європи Україна здобула 7 нагород різного ґатунку. Востаннє на п'єдестал українці піднімалися ще в 2006 році. Тоді срібні медалі вибороли Олена Грушина та Руслан Гончаров (спортивні танці на льоду).
Графік чемпіонату Європи з фігурного катання-2023:
До слова, студентська збірна України з хокею поїхала в канадське турне перед Універсіадою-2023.
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