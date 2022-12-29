UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з фігурного катання

Фото: Запасні Артем Даренський і Софія Голіченко на Олімпіаді-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська федерація фігурного катання на ковзанах оприлюднила список спортсменів, які готуються до континентальної першості у фінському Еспоо. Українці виступатимуть у всіх видах програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

До січневих стартів готуються 15 фігуристів. Зокрема, семеро з них – резервісти.

Європейська першість відбудеться 25-29 січня. Програма змагань складатиметься з чотирьох видів: одиночне чоловіче та одиночне жіноче катання, парне катання і спортивні танці на льоду.

Вдруге поспіль серед чоловіків-одинаків змагатиметься Іван Шмуратко. У жіночому турнірі Україну представлятиме Анастасія Гожва. Натомість у парному катанні виступить пара Віолетти Сєрової та Івана Хобти. Нарешті в спортивні танці на льоду УФФК відрядить два дуети – Марію Голубцову з Кирилом Бєлобровим і Марію Пінчук та Микиту Погорєлову.

На чемпіонатах Європи Україна здобула 7 нагород різного ґатунку. Востаннє на п'єдестал українці піднімалися ще в 2006 році. Тоді срібні медалі вибороли Олена Грушина та Руслан Гончаров (спортивні танці на льоду).

Графік чемпіонату Європи з фігурного катання-2023:

  • 25 січня, 12:15 – пари (коротка програма)
  • 25 січня, 17:20 – чоловіки (коротка програма)
  • 26 січня, 12:00 – жінки (коротка програма)
  • 26 січня, 19:00 – пари (довільна програма)
  • 27 січня, 12:00 – спортивні танці (танці)
  • 27 січня, 18:00 – чоловіки (довільна програма)
  • 28 січня, 13:00 – жінки (довільна програма)
  • 28 січня, 18:30 – спортивні танці (довільний танець)

До слова, студентська збірна України з хокею поїхала в канадське турне перед Універсіадою-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України