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Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по фигурному катанию

Фото: Артём Даренский и София Голиченко на Олимпиаде-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская федерация фигурного катания на коньках обнародовала список спортсменов, готовящихся к континентальному первенству в финском Эспоо. Украинцы будут выступать во всех видах программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

К январским стартам готовятся 15 фигуристов. В частности, семеро из них – резервисты.

Европейское первенство состоится 25-29 января. Программа соревнований состоит из четырех видов: одиночное мужское и одиночное женское катание, парное катание и спортивные танцы на льду.

Во второй раз подряд среди мужчин-одиночек будет соревноваться Иван Шмуратко. В женском турнире Украину будет представлять Анастасия Гожва. В свою очередь в парном катании выступит пара Виолетты Серовой и Ивана Хобты. Наконец в спортивные танцы на льду УФФК отправит два дуэта – Марию Голубцову с Кириллом Белобровым и Марию Пинчук с Никитой Погореловым.

На чемпионатах Европы Украина завоевала 7 наград разного достоинства. В последний раз на пьедестал украинцы поднимались еще в 2006 году. Тогда серебряные медали выиграли Елена Грушина и Руслан Гончаров (спортивные танцы на льду).

График чемпионата Европы по фигурному катанию-2023:

  • 25 января, 12:15 – пары (краткая программа)
  • 25 января, 17:20 – мужчины (краткая программа)
  • 26 января, 12:00 – женщины (краткая программа)
  • 26 января, 19:00 – пары (произвольная программа)
  • 27 января, 12:00 – спортивные танцы (танцы)
  • 27 января, 18:00 – мужчины (произвольная программа)
  • 28 января, 13:00 – женщины (произвольная программа)
  • 28 января, 18:30 – спортивные танцы (произвольный танец)

К слову, студенческая сборная Украины по хоккею уехала в канадское турне перед Универсиадой-2023.

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