Збірна України оголосила попередній склад на Євро-2024

До Євро-2024 готуватимуться 26 футболістів. Ще шестеро гравців потрапили до резервного списку "синьо-жовтих".

Ребров викликав до табору національної команди представників чемпіонату України та легіонерів. Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" делегували до збірної по 6 виконавців. Ще дюжина підопічних виступають у першостях Португалії, Іспанії, Англії, Австрії, Бельгії та Італії.

У лавах резервістів опинилися голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник, а також нападник "гірників" Данило Сікан. Компанію їм склали "динамівці" Денис Попов, Віталій Буяльський та Владислав Кабаєв. Шостий – хавбек англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.

Попередній склад збірної України на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Миколенко, Забарний, Сваток, Таловєров, Михайліченко

Півзахисники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський

Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервний список: Різник, Сікан, Попов, Буяльський, Кабаєв, Ярмолюк

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.