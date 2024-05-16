Збірна України оголосила попередній склад на Євро-2024

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до чемпіонату Європи 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
До Євро-2024 готуватимуться 26 футболістів. Ще шестеро гравців потрапили до резервного списку "синьо-жовтих".
Ребров викликав до табору національної команди представників чемпіонату України та легіонерів. Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" делегували до збірної по 6 виконавців. Ще дюжина підопічних виступають у першостях Португалії, Іспанії, Англії, Австрії, Бельгії та Італії.
У лавах резервістів опинилися голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник, а також нападник "гірників" Данило Сікан. Компанію їм склали "динамівці" Денис Попов, Віталій Буяльський та Владислав Кабаєв. Шостий – хавбек англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.
Попередній склад збірної України на чемпіонат Європи-2024:
Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін
Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Миколенко, Забарний, Сваток, Таловєров, Михайліченко
Півзахисники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський
Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат
Резервний список: Різник, Сікан, Попов, Буяльський, Кабаєв, Ярмолюк
Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.
Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.
Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.
У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.
До слова, раніше склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.
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