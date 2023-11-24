Збірна України обрала склад на перші старти Кубка світу з біатлону

Новий біатлонний сезон розпочнеться у суботу, 25 листопада. У цей день елітні спортсмени змагатимуться в одиночній змішаній та змішаній естафетах.

Українська збірна на першу гонку сезону вийде в складі Артема Тищенка та Анастасії Меркушиної. Натомість до змішаної естафети тренерський штаб "синьо-жовтих" залучить Артема Приму, Антона Дудченка, Ірину Петренко та Христину Дмитренко. Остання – дебютантка збірної на рівні Кубка світу.

Перша з естафет розпочнеться в Естерсунді о 13:30 за київським часом. Натомість другий старт запланований на 15:50. Обидві гонки наживо покаже платформа "Суспільне Спорт".

Жіноча та чоловіча команди України на старті сезону не обійшлися без кадрових втрат. До Швеції не поїхали лідери команд – Юлія Джима та Дмитро Підручний. Обоє набирають кондиції після проблем зі здоров'ям.