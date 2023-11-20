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Збірна України оголосила склад чоловічої команди на старті Кубка світу з біатлону

Естерсунд, Понеділок 20 листопада 2023 12:46
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Збірна України оголосила склад чоловічої команди на старті Кубка світу з біатлону Фото: Антон Дудченко потрапив до першої команди "синьо-жовтих" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України розділив провідних біатлоністів на дві групи. Шістка найсильніших спортсменів поїде на перший етап Кубка світу 2023/24 до шведського Естерсунда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Контрольні старти "синьо-жовтих" у фінському Контіолагті дозволили остаточно сформувати команди "А" та "Б" на прийдешній сезон. Шістка найкращих змагатиметься в Кубку світу.

До складу першої команди збірної України потрапили Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насико, Артем Прима, Артем Тищенко та Богдан Цимбал. Натомість у складі другої на етап Кубка IBU поїдуть Богдан Борковський, Роман Боровик, Дмитро Грущак, Віталій Мандзин і Руслан Ткаленко. Старт перших змагань запланований на 25 листопада, других – на 30 листопада.

На стартовому етапі Кубка світу 2023/24 в Естерсунді чоловіки проведуть 5 гонок. Українці змагатимуться в індивідуальній гонці, спринті та гонці переслідування, а також у двох естафетах – класичній та змішаній. Натомість у Кубку IBU будуть лише індивідуальна гонка, спринт і змішана естафета.

Головна втрата збірної України – Дмитро Підручний. Досвідчений біатлоніст проходить курс реабілітації після травми. Його повернення прогнозують на другий старт сезону – в австрійському Гохфільцені (8-10 грудня).

До слова, раніше Джима не потрапила до жіночої збірної України на перший етап сезону.

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