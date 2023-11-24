Сборная Украины выбрала состав на первые старты Кубка мира по биатлону

Новый биатлонный сезон начнется в субботу, 25 ноября. В этот день элитные спортсмены будут соревноваться в одиночной смешанной и смешанной эстафетах.

Украинская сборная на первую гонку сезона выйдет в составе Артема Тищенко и Анастасии Меркушиной. В свою очередь к смешанной эстафете тренерский штаб "сине-желтых" привлечет Артема Приму, Антона Дудченко, Ирину Петренко и Кристину Дмитренко. Последняя – дебютантка сборной на уровне Кубка мира.

Первая из эстафет начнется в Эстерсунде в 13:30 по киевскому времени. Второй старт запланирован на 15:50. Обе гонки в прямом эфире покажет платформа "Суспильне Спорт".

Женская и мужская команды Украины на старте сезона не обошлись без кадровых потерь. В Швецию не поехали лидеры команд – Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Оба набирают кондиции после проблем со здоровьем.