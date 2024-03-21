ua en ru
Чт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна України обрала комплект форми на матч проти Боснії в плей-офф за місце на Євро-2024

Зеніца, Четвер 21 березня 2024 17:13
UA EN RU
Збірна України обрала комплект форми на матч проти Боснії в плей-офф за місце на Євро-2024 Фото: "Синьо-жовті" зіграють в основній формі (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України визначилася з екіпіруванням на прийдешній поєдинок проти збірної Боснії і Герцеговини за вихід у фінал міні-турніру, де розіграють останню путівку на чемпіонат Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в Зеніці. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

Команда Сергія Реброва вийде на поле в жовтому комплекті форми. У цій барві виконані футболки, шорти та гетри. Натомість воротар української команди гратиме в салатовій формі. Збірна Боснії обрала синій варіант екіпірування, а голкіпер вийде в червоному.

Раніше Ребров відчепив п'ятьох виконавців від заявки на поєдинок. Проти боснійської збірної гарантовано не зіграють оборонці Караваєв, Попов, хавбек Піхальонок, вінгер Циганков і форвард Сікан. Шанс дебютувати в збірній отримали півзахисники Бражко та Гуцуляк.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку збірної України проти Боснії у плей-офф за місце на Євро-2024.

Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь національної команди України зі збірною Боснії і Герцеговини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Ліга націй
NEWS
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими