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Збірна України обмінялася перемогами з Колумбією на старті Кубка Девіса

Фото: Олексій Крутих здобув перший пункт для української збірної (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з тенісу розпочала боротьбу в Кубку Девіса проти збірної Колумбії. Киянин Олексій Крутих здобув перемогу, а харків'янин Владислав Орлов зазнав поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Кубок Девіса, Світова група І

Крутих – Мехія – 2:0 (6:4, 6:3)

Орлов – Галан – 1:2 (7:5, 3:6, 0:6)

 

Крутих окреслив наміри перемогти в першому ж геймі, оформивши брейк проти колумбійця Мехії. Стратегічна перевага дозволила українцю зосередитися на власних подачах. Цей підхід надав можливість за 40 хвилин із першої спроби реалізувати сет-пойнт.

Запеклішою була боротьба в другій партії. Мехія тримався поруч із українським тенісистом до середини партії. Ключовим же став сьомий гейм. Крутих знову зумів набрати пункт на подачі колумбійця, а потім повторив цей трюк у дев'ятому та завдав поразки латиноамериканцю.

Натомість Орлов не впорався з представником топ-100 рейтингу ATP Галаном. Щоправда, в першому сеті українець із п'ятої сотні класифікації тримався гідно. Він ішов нога в ногу з колумбійцем, а в найвідповідальніший момент узяв "під нуль" подачу Галана та відразу ж закрив сет.

Проте, на другу й третю партії запалу Орлову не вистачило. На злам опору вітчизняного тенісиста латиноамериканець витратив 40 і 27 хвилин відповідно. До того ж, у вирішальному сеті Галан повісив "бублик" українцю (6:0).

Протистояння України та Колумбії у грузинському Каспі продовжиться 15 вересня. У п'ятницю Крутих зустрінеться з Галаном, а Орлов вийде на корт проти Мехії. Матч триватиме до трьох перемог однієї з команд.

До слова, українки Калініна та Костюк завершили виступи на San Diego Open.

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