Сборная Украины обменялась победами с Колумбией на старте Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса, Мировая группа I

Крутых – Мехия – 2:0 (6:4, 6:3)

Орлов – Галан – 1:2 (7:5, 3:6, 0:6)

Крутых очертил намерения победить в первом же гейме, оформив брейк против колумбийца Мехии. Стратегическое преимущество позволило украинцу сосредоточиться на собственных подачах. Этот подход предоставил возможность спустя 40 минут с первой попытки реализовать сет-пойнт.

Более ожесточенной была борьба во второй партии. Мехия держался рядом с украинским теннисистом к середине партии. Ключевым же стал седьмой гейм. Крутых снова сумел набрать пункт на подаче колумбийца, а затем повторил этот трюк в девятом и нанес поражение латиноамериканцу.

Орлов же не справился с представителем топ-100 рейтинга ATP Галаном. Правда, в первом сете украинец из пятой сотни классификации держался достойно. Он шел нога в ногу с колумбийцем, а в самый ответственный момент взял "под ноль" подачу Галана и сразу же закрыл сет.

Однако на вторую и третью партии пыла Орлова не хватило. На слом сопротивления отечественного теннисиста латиноамериканец потратил 40 и 27 минут соответственно. К тому же, в решающем сете Галан повесил "баранку" украинцу (6:0).

Противостояние Украины и Колумбии в грузинском Каспи продолжится 15 сентября. В пятницу Крутых встретится с Галаном, а Орлов выйдет на корт против Мехии. Матч продлится до трех побед одной из команд.