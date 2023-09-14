RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины обменялась победами с Колумбией на старте Кубка Дэвиса

Фото: Алексей Крутых завоевал первый пункт для украинской сборной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по теннису начала борьбу в Кубке Дэвиса против сборной Колумбии. Киевлянин Алексей Крутых одержал победу, а харьковчанин Владислав Орлов потерпел поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Кубок Дэвиса, Мировая группа I

Крутых – Мехия – 2:0 (6:4, 6:3)

Орлов – Галан – 1:2 (7:5, 3:6, 0:6)

 

Крутых очертил намерения победить в первом же гейме, оформив брейк против колумбийца Мехии. Стратегическое преимущество позволило украинцу сосредоточиться на собственных подачах. Этот подход предоставил возможность спустя 40 минут с первой попытки реализовать сет-пойнт.

Более ожесточенной была борьба во второй партии. Мехия держался рядом с украинским теннисистом к середине партии. Ключевым же стал седьмой гейм. Крутых снова сумел набрать пункт на подаче колумбийца, а затем повторил этот трюк в девятом и нанес поражение латиноамериканцу.

Орлов же не справился с представителем топ-100 рейтинга ATP Галаном. Правда, в первом сете украинец из пятой сотни классификации держался достойно. Он шел нога в ногу с колумбийцем, а в самый ответственный момент взял "под ноль" подачу Галана и сразу же закрыл сет.

Однако на вторую и третью партии пыла Орлова не хватило. На слом сопротивления отечественного теннисиста латиноамериканец потратил 40 и 27 минут соответственно. К тому же, в решающем сете Галан повесил "баранку" украинцу (6:0).

Противостояние Украины и Колумбии в грузинском Каспи продолжится 15 сентября. В пятницу Крутых встретится с Галаном, а Орлов выйдет на корт против Мехии. Матч продлится до трех побед одной из команд.

К слову, украинки Калинина и Костюк завершили выступления на San Diego Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис