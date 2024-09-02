Збірна України в колі друзів: Ліга націй виходить на новий старт

Головною спортивною подією цього тижня буде старт чергового сезону Ліги націй. Четвертий за ліком турнір національних команд під егідою УЄФА розпочнеться 5 вересня. На старт вийдуть 54 збірні.

Увесь розіграш поділили на три цикли по два тури. Поєдинки зіграють впродож осені. Плей-офф Ліги націй 2024/25 запланований на березень 2025 року, а вирішальні матчі відбудуться в червні.

Традиційно національні команди змагатимуться в чотирьох дивізіонах. До елітної Ліги A потрапили 16 найсильніших збірних Європи. Щоправда, цього разу за підсумками жеребкування з "групами смерті" не склалося.

Утім, на фоні інших виділяється квартет A2. Туди потрапили збірні Італії, Бельгії, Франції та Ізраїлю. У першому ж турі відбудеться класичне протистояння – на "Парк де Пренс" у Парижі 6 вересня французи зустрінуться з італійцями.

Натомість збірна України продовжить виступи в Дивізіоні B. "Синьо-жовті" потрапили до групи B1. За підвищення в класі підопічні Сергія Реброва позмагаються з національними командами Чехії, Албанії та Грузії.

Перші два поєдинки українська збірна гратиме в Празі. Спершу в статусі господарів "синьо-жовті" на домашній арені місцевої "Спарти" приймуть албанців (7 вересня). Зате в другому турі гостюватиме на стадіоні празької "Славії" у протистоянні з чехами (10 вересня).

Загалом "синьо-жовті" зіграють 6 поєдинків. У разі фінішу на першій сходинці в квартеті команда Реброва підніметься в Дивізіон A на наступний сезон Ліги націй. Водночас підстрахується на випадок невдачі в кваліфікації до ЧС-2026 і матиме запасний варіант завоювання путівки.

УЄФА цьогоріч змінив формат турніру. Щоб підвищити конкурентність, організатори передбачили "батіг" і "пряник" для всіх чотирьох команд. Тепер другі-треті на фініші збірні гратимуть перехідні матчі.

Піднятися у вищий дивізіон можна буде і з другої позицїі. Щоправда, доведеться перемогти в плей-офф. Наприклад, якщо збірна України стане другою, то зустрінеться з однією з третіх команд Дивізіону A. Тим часом третя збірна групи B1 протистоятиме одній з других збірних Ліги C для збереження прописки.

Ліга націй 2024/25 стане черговим турніром без представників країни-агресорки. Збірна Росії надалі шукатиме спарингів за гроші з командами третього футбольного світу. Натомість Білорусь виступить в Дивізіоні C, де доведеться вболівати за збірні Люксембургу, Болгарії та Північної Ірландії.

Повний список матчів збірної України в Лізі націй 2024/25:

Україна – Албанія, 7 вересня

Чехія – Україна, 10 вересня

Україна – Грузія, 11 жовтня

Україна – Чехія, 14 жовтня

Грузія – Україна, 16 листопада

Албанія – Україна, 19 листопада

Найкращим для "синьо-жовтих" наразі залишається виступ у сезоні 2020/21. Тоді підопічні Андрія Шевченка гідно змагалися в Дивізіоні A. Збірна України здобула домашні перемоги над Швейцарією та Іспанією, але вилетіла з еліти через скандальну поразку від швейцарців – технічну (0:3) через виявлений тамтешніми лікарями COVID-19 в українських футболістів.