Сборная Украины в кругу друзей: Лига наций выходит на новый старт

Главным спортивным событием этой недели станет старт очередного сезона Лиги наций. Четвертый турнир национальных команд под эгидой УЕФА начнется 5 сентября. На старт выйдут 54 сборные.

Весь розыгрыш разделили на три цикла по два тура. Поединки сыграют в течение осени. Плей-офф Лиги наций 2024/25 запланирован на март 2025 года, а решающие матчи состоятся в июне.

Традиционно национальные команды сразятся в четырех дивизионах. В элитную Лигу A попали 16 сильнейших сборных Европы. Правда, на этот раз по итогам жеребьевки с группами смерти не сложилось.

Впрочем, на фоне других выделяется квартет A2. Туда попали сборные Италии, Бельгии, Франции и Израиля. В первом же туре состоится классическое противостояние – на "Парк де Пренс" в Париже 6 сентября французы встретятся с итальянцами.

Зато сборная Украины продолжит выступления в Дивизионе B. "Сине-желтые" попали в группу B1. За повышение в классе подопечные Сергея Реброва сразятся с национальными командами Чехии, Албании и Грузии.

Первые два поединка украинская сборная сыграет в Праге. Сначала в статусе хозяев "сине-желтые" на домашней арене местной "Спарты" примут албанцев (7 сентября). Зато во втором туре будет гостить на стадионе пражской "Славии" в противостоянии с чехами (10 сентября).

В общей сложности "сине-желтые" сыграют 6 поединков. В случае финиша на первой строчке в квартете команда Реброва поднимется в Дивизион A на следующий сезон Лиги наций. В то же время, будет застрахована на случай неудачи в квалификации к ЧМ-2026 и получит запасной вариант завоевания путевки.

УЕФА изменил формат турнира в этом году. Чтобы повысить конкурентность, организаторы предусмотрели "кнут" и "пряник" для всех четырех команд. Теперь вторые-третьи на финише сборные будут играть переходные матчи.

Подняться в высший дивизион можно будет и со второй позиции. Правда, придется победить в плей-офф. К примеру, если сборная Украины станет второй, то встретится с одной из третьих команд Дивизиона A. Тем временем третья сборная группы B1 будет противостоять одной из вторых сборных Лиги C для сохранения прописки.

Лига наций 2024/25 станет очередным турниром без представителей страны-агрессора. Сборная России в дальнейшем будет искать спарринги за деньги с командами третьего футбольного мира. Зато Беларусь выступит в Дивизионе C, где придется болеть за сборные Люксембурга, Болгарии и Северной Ирландии.

Полный список матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25:

Украина – Албания, 7 сентября

Чехия – Украина, 10 сентября

Украина – Грузия, 11 октября

Украина – Чехия, 14 октября

Грузия – Украина, 16 ноября

Албания – Украина, 19 ноября

Лучшим для "сине-желтых" остается выступление в сезоне 2020/21. Тогда подопечные Андрея Шевченко достойно соревновались в Дивизионе A. Сборная Украины одержала домашние победы над Швейцарией и Испанией, но вылетела из элиты из-за скандального поражения от швейцарцев – технического (0:3) из-за обнаруженного тамошними врачами COVID-19 у украинских футболистов.