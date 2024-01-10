Збірна України з хокею оголосила розширений склад перед кваліфікацією на Олімпіаду

Національна збірна України з хокею оголосила розширений склад гравців, які візьмуть участь у кваліфікації на зимові Олімпійські ігри 2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації хокею України.
Як відомо, 8-11 лютого наша збірна візьме участь у кваліфікаційному турнірі перед ОІ. Підопічні Дмитра Христича змагатимуться в групі J з Естонією, Південною Кореєю та Польщею.
Перед початком турніру Україна зіграє товариський матч проти збірної Кореї.
За підсумками збору тренерський штаб відбере 23 хокеїсти: 3 воротарі та 20 польових гравців.
Збірна України з хокею (фото: ФХУ)
Наразі розширений склад збірної України перед кваліфікаціє на Олімпіаду 2026 виглядає наступним чином:
Воротарі
Оборонці
Нападники
Збірна України з хокею (фото: ФХУ)
Наша збірна дебютувала у кваліфікації до Олімпіади 1998. Тоді "синьо-жовті" виграли регіональну групу відбору, але вилетіли у фінальній пульці. Українці фінішували останніми в групі з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.
Натомість успішною стала кваліфікація до Олімпійських ігор 2002 у Солт-Лейк-Сіті. Тоді наші хокеїсти вибороли путівку на зимову Олімпіаду разом із німцями та білорусами. У фінальному турнірі Україна лише за додатковими показниками поступилася першою сходинкою у групі та посіла 10-те місце на Іграх.
Відтоді українська команда на Олімпіадах не грала. Перед XXIV Іграми в Пекіні "синьо-жовті" вибули в третьому попередньому кваліфікаційному раунді, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах.
Зимові Олімпійські ігри 2026 пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.
Це будуть четверті Олімпійські ігри, які проводяться в Італії. Раніше ця країна приймала зимові Олімпіади у 2006-му (Турин) і 1956-му (Кортіна д'Ампеццо), а також літні ОІ у 1960-му (Рим).
Також цікаво, що це будуть перші Ігри, які офіційно прийматимуть кілька міст-господарів.
Додамо, що приймати ОІ 2026 могло й українське місто. В рамках проєкту "Олімпійська надія України", яким передбачалася розбудова, відповідно до вимог МОК, олімпійської інфраструктури та туристичних об'єктів.
У 2014 році очікувалась подача заявки на проведення ОІ у Львові. Однак через початок російського вторгнення цю ідею довелося відкласти.
Потенційно Ігри могли пройти на локаціях у Трускавці, Стрию, Славському і Воловцю.
Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація хокею включила Росію в Олімпійські ігри 2026, але з одним важливим нюансом.