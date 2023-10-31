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Міжнародна федерація хокею включила Росію в Олімпійські ігри-2026: є важливий нюанс

Мілан, Вівторок 31 жовтня 2023 15:23
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Міжнародна федерація хокею включила Росію в Олімпійські ігри-2026: є важливий нюанс Фото: Хокейна збірна Росії другий рік у спортивній ізоляції (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) опублікувала попередній склад груп турніру на Олімпіаді 2026 року в італійському Мілані. У ньому знайшлися місця для збірних Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

Хокейні функціонери попередньо включили білоруську та російську команди в список учасників Ігор-2026. Обидві збірні поїдуть на Олімпіаду в разі отримання допуску від ІІХФ.

Збірна Росії потрапила до групи C. Там її суперниками можуть стати команда США та два переможці кваліфікації. Натомість збірна Білорусі внесена до квартету D разом зі Словаччиною і Казахстаном. Команди країни-агресорки та її союзниці наразі мають "теоретичне місце посіву, якщо схвалять рішення щодо повернення на турніри під егідою ІІХФ".

Після повномасштабного російського вторгнення до України за підтримки білоруського режиму Міжнародна федерація хокею заборонила клубам і збірним обох країн виступати на міжнародній арені. Щоб уникнути спекуляцій ІІХФ послалася на політику безпеки, а не західні санкції.

Зимова Олімпіада відбудеться в лютому 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Поєдинки хокейного турніру приймуть дві міланські арени – "Ф'єра Мілано" та "ПалаІталія". Олімпійське "золото" Пекіна в 2022-му виборола збірна Фінляндії.

До слова, раніше Христич став головним тренером збірної України.

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