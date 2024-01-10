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Сборная Украины по хоккею объявила расширенный состав перед квалификацией на Олимпиаду

Хоккейная сборная Украины назвала расширенный состав перед Олимпийской квалификацией (фото: ФХУ)
Автор: Дмитрий Войналович

Национальная сборная Украины по хоккею объявила расширенный состав игроков, которые примут участие в квалификации на зимние Олимпийские игры 2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации хоккея Украины.

Как известно, 8-11 февраля наша сборная примет участие в квалификационном турнире перед ОИ. Подопечные Дмитрия Христича сразятся в группе J с Эстонией, Южной Кореей и Польшей.

Перед началом турнира Украина сыграет товарищеский матч против сборной Кореи.

По итогам сбора тренерский штаб отберет 23 хоккеиста: 3 вратаря и 20 полевых игроков.

Сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)

В настоящее время расширенный состав сборной Украины перед квалификацией на Олимпиаду 2026 выглядит следующим образом:

Вратари

  • Богдан Дьяченко, Олег Петров (оба - Сокол),
  • Кирилл Кучер (Кременчуг)
  • Эдуард Захарченко (Днепр)
  • Сергей Писаренко (Kaunas City, Литва)

Защитники

  • Иван Сысак (Dunaújvárosi Acélbikák, Венгрия)
  • Филипп Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польша)
  • Евгений Ратушный, Глеб Варава (оба - Днепр)
  • Виталий Андрейкив (Zaglebie Sosnowiec, Польша)
  • Алексей Дахновский (HC Kosice U20, Словакия)
  • Всеволод Толстушко (Сокол)
  • Игорь Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словакия)
  • Денис Матусевич (Кременчуг)
  • Артем Гребеник (Ketterä, Финляндия)
  • Владимир Волков (HC Modre Kridla Slovan, Словакия)
  • Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США)

Нападающие

  • Александр Пересунько (HK Poprad, Словакия)
  • Андрей Денискин (Unia Oswiecim, Польша)
  • Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франция)
  • Михаил Ковальчук (GKS Katowicе, Польша)
  • Денис Бородай, Вадим Мазур, Виктор Захаров, Алексей Янишевский, Владимир Чердак (все - Сокол)
  • Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин (оба - Кременчуг),
  • Илья Коренчук (GKS Tychy, Польша)
  • Даниил Трахт (Lukko, Финляндия)
  • Алексей Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словакия)
  • Евгений Фадеев (Snackpoint Eaters Limburg, Нидерланды)
  • Владислав Куцевич, Ярослав Панченко (оба - Киев Кепиталз)
  • Никита Сидоренко (Днепр)
  • Илларион Куприянов (HC Dukla Jihlava, Чехия)

Сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)

Хоккейная сборная Украины и ОИ

Наша сборная дебютировала в квалификации к Олимпиаде 1998 года. Тогда "сине-желтые" выиграли региональную группу отбора, но вылетели в финальной пульке. Украинцы финишировали последними в группе с Германией, Словакией и Швейцарией.

Успешной же стала квалификация к Олимпийским играм 2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда наши хоккеисты завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду вместе с немцами и белорусами. В финальном турнире Украина только по дополнительным показателям уступила первую строчку в группе и заняла 10 место на Играх.

С тех пор украинская команда на Олимпиадах не играла. Перед XXIV Играми в Пекине "сине-желтые" выбыли в третьем предварительном квалификационном раунде, одержав лишь одну победу в трех матчах.

Когда и где пройдет Олимпиада 2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Это будут четвертые Олимпийские игры, проводимые в Италии. Ранее эта страна принимала зимние Олимпиады в 2006-м (Турин) и 1956-м (Кортина д'Ампеццо), а также летние ОИ в 1960 году (Рим).

Также интересно, что это первые Игры, которые будут официально принимать несколько городов-хозяев.

Добавим, что принимать ОИ 2026 мог и украинский город. В рамках проекта "Олимпийская надежда Украины", которым предполагалось развитие, согласно требованиям МОК, олимпийской инфраструктуры и туристических объектов.

В 2014 году ожидалось подачи заявки на проведение ОИ во Львове. Однако из-за начала российского вторжения эту идею пришлось отложить.

Потенциально Игры могли пройти на локациях в Трускавце, Стрые, Славском и Воловце.

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