Сборная Украины по хоккею объявила расширенный состав перед квалификацией на Олимпиаду

Национальная сборная Украины по хоккею объявила расширенный состав игроков, которые примут участие в квалификации на зимние Олимпийские игры 2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации хоккея Украины.
Как известно, 8-11 февраля наша сборная примет участие в квалификационном турнире перед ОИ. Подопечные Дмитрия Христича сразятся в группе J с Эстонией, Южной Кореей и Польшей.
Перед началом турнира Украина сыграет товарищеский матч против сборной Кореи.
По итогам сбора тренерский штаб отберет 23 хоккеиста: 3 вратаря и 20 полевых игроков.
Сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)
В настоящее время расширенный состав сборной Украины перед квалификацией на Олимпиаду 2026 выглядит следующим образом:
Вратари
Защитники
Нападающие
Сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)
Наша сборная дебютировала в квалификации к Олимпиаде 1998 года. Тогда "сине-желтые" выиграли региональную группу отбора, но вылетели в финальной пульке. Украинцы финишировали последними в группе с Германией, Словакией и Швейцарией.
Успешной же стала квалификация к Олимпийским играм 2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда наши хоккеисты завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду вместе с немцами и белорусами. В финальном турнире Украина только по дополнительным показателям уступила первую строчку в группе и заняла 10 место на Играх.
С тех пор украинская команда на Олимпиадах не играла. Перед XXIV Играми в Пекине "сине-желтые" выбыли в третьем предварительном квалификационном раунде, одержав лишь одну победу в трех матчах.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Это будут четвертые Олимпийские игры, проводимые в Италии. Ранее эта страна принимала зимние Олимпиады в 2006-м (Турин) и 1956-м (Кортина д'Ампеццо), а также летние ОИ в 1960 году (Рим).
Также интересно, что это первые Игры, которые будут официально принимать несколько городов-хозяев.
Добавим, что принимать ОИ 2026 мог и украинский город. В рамках проекта "Олимпийская надежда Украины", которым предполагалось развитие, согласно требованиям МОК, олимпийской инфраструктуры и туристических объектов.
В 2014 году ожидалось подачи заявки на проведение ОИ во Львове. Однако из-за начала российского вторжения эту идею пришлось отложить.
Потенциально Игры могли пройти на локациях в Трускавце, Стрые, Славском и Воловце.
Напомним, что ранее Международная федерация хоккея включила Россию в Олимпийские игры 2026 года, но с одним важным нюансом.