Сборная Украины по хоккею объявила расширенный состав перед квалификацией на Олимпиаду

Как известно, 8-11 февраля наша сборная примет участие в квалификационном турнире перед ОИ. Подопечные Дмитрия Христича сразятся в группе J с Эстонией, Южной Кореей и Польшей.

Перед началом турнира Украина сыграет товарищеский матч против сборной Кореи.

По итогам сбора тренерский штаб отберет 23 хоккеиста: 3 вратаря и 20 полевых игроков.

Сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)

В настоящее время расширенный состав сборной Украины перед квалификацией на Олимпиаду 2026 выглядит следующим образом:

Вратари

Богдан Дьяченко, Олег Петров (оба - Сокол),

Кирилл Кучер (Кременчуг)

Эдуард Захарченко (Днепр)

Сергей Писаренко (Kaunas City, Литва)

Защитники

Иван Сысак (Dunaújvárosi Acélbikák, Венгрия)

Филипп Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польша)

Евгений Ратушный, Глеб Варава (оба - Днепр)

Виталий Андрейкив (Zaglebie Sosnowiec, Польша)

Алексей Дахновский (HC Kosice U20, Словакия)

Всеволод Толстушко (Сокол)

Игорь Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словакия)

Денис Матусевич (Кременчуг)

Артем Гребеник (Ketterä, Финляндия)

Владимир Волков (HC Modre Kridla Slovan, Словакия)

Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США)

Нападающие

Александр Пересунько (HK Poprad, Словакия)

Андрей Денискин (Unia Oswiecim, Польша)

Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франция)

Михаил Ковальчук (GKS Katowicе, Польша)

Денис Бородай, Вадим Мазур, Виктор Захаров, Алексей Янишевский, Владимир Чердак (все - Сокол)

Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин (оба - Кременчуг),

Илья Коренчук (GKS Tychy, Польша)

Даниил Трахт (Lukko, Финляндия)

Алексей Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словакия)

Евгений Фадеев (Snackpoint Eaters Limburg, Нидерланды)

Владислав Куцевич, Ярослав Панченко (оба - Киев Кепиталз)

Никита Сидоренко (Днепр)

Илларион Куприянов (HC Dukla Jihlava, Чехия)

Сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)

Хоккейная сборная Украины и ОИ

Наша сборная дебютировала в квалификации к Олимпиаде 1998 года. Тогда "сине-желтые" выиграли региональную группу отбора, но вылетели в финальной пульке. Украинцы финишировали последними в группе с Германией, Словакией и Швейцарией.

Успешной же стала квалификация к Олимпийским играм 2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда наши хоккеисты завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду вместе с немцами и белорусами. В финальном турнире Украина только по дополнительным показателям уступила первую строчку в группе и заняла 10 место на Играх.

С тех пор украинская команда на Олимпиадах не играла. Перед XXIV Играми в Пекине "сине-желтые" выбыли в третьем предварительном квалификационном раунде, одержав лишь одну победу в трех матчах.

Когда и где пройдет Олимпиада 2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Это будут четвертые Олимпийские игры, проводимые в Италии. Ранее эта страна принимала зимние Олимпиады в 2006-м (Турин) и 1956-м (Кортина д'Ампеццо), а также летние ОИ в 1960 году (Рим).

Также интересно, что это первые Игры, которые будут официально принимать несколько городов-хозяев.

Добавим, что принимать ОИ 2026 мог и украинский город. В рамках проекта "Олимпийская надежда Украины", которым предполагалось развитие, согласно требованиям МОК, олимпийской инфраструктуры и туристических объектов.

В 2014 году ожидалось подачи заявки на проведение ОИ во Львове. Однако из-за начала российского вторжения эту идею пришлось отложить.

Потенциально Игры могли пройти на локациях в Трускавце, Стрые, Славском и Воловце.