Сборная Украины по хоккею объявила расширенный состав перед квалификацией на Олимпиаду
Национальная сборная Украины по хоккею объявила расширенный состав игроков, которые примут участие в квалификации на зимние Олимпийские игры 2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации хоккея Украины.
Как известно, 8-11 февраля наша сборная примет участие в квалификационном турнире перед ОИ. Подопечные Дмитрия Христича сразятся в группе J с Эстонией, Южной Кореей и Польшей.
Перед началом турнира Украина сыграет товарищеский матч против сборной Кореи.
По итогам сбора тренерский штаб отберет 23 хоккеиста: 3 вратаря и 20 полевых игроков.
Сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)
В настоящее время расширенный состав сборной Украины перед квалификацией на Олимпиаду 2026 выглядит следующим образом:
Вратари
- Богдан Дьяченко, Олег Петров (оба - Сокол),
- Кирилл Кучер (Кременчуг)
- Эдуард Захарченко (Днепр)
- Сергей Писаренко (Kaunas City, Литва)
Защитники
- Иван Сысак (Dunaújvárosi Acélbikák, Венгрия)
- Филипп Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польша)
- Евгений Ратушный, Глеб Варава (оба - Днепр)
- Виталий Андрейкив (Zaglebie Sosnowiec, Польша)
- Алексей Дахновский (HC Kosice U20, Словакия)
- Всеволод Толстушко (Сокол)
- Игорь Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словакия)
- Денис Матусевич (Кременчуг)
- Артем Гребеник (Ketterä, Финляндия)
- Владимир Волков (HC Modre Kridla Slovan, Словакия)
- Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США)
Нападающие
- Александр Пересунько (HK Poprad, Словакия)
- Андрей Денискин (Unia Oswiecim, Польша)
- Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франция)
- Михаил Ковальчук (GKS Katowicе, Польша)
- Денис Бородай, Вадим Мазур, Виктор Захаров, Алексей Янишевский, Владимир Чердак (все - Сокол)
- Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин (оба - Кременчуг),
- Илья Коренчук (GKS Tychy, Польша)
- Даниил Трахт (Lukko, Финляндия)
- Алексей Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словакия)
- Евгений Фадеев (Snackpoint Eaters Limburg, Нидерланды)
- Владислав Куцевич, Ярослав Панченко (оба - Киев Кепиталз)
- Никита Сидоренко (Днепр)
- Илларион Куприянов (HC Dukla Jihlava, Чехия)
Сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)
Хоккейная сборная Украины и ОИ
Наша сборная дебютировала в квалификации к Олимпиаде 1998 года. Тогда "сине-желтые" выиграли региональную группу отбора, но вылетели в финальной пульке. Украинцы финишировали последними в группе с Германией, Словакией и Швейцарией.
Успешной же стала квалификация к Олимпийским играм 2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда наши хоккеисты завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду вместе с немцами и белорусами. В финальном турнире Украина только по дополнительным показателям уступила первую строчку в группе и заняла 10 место на Играх.
С тех пор украинская команда на Олимпиадах не играла. Перед XXIV Играми в Пекине "сине-желтые" выбыли в третьем предварительном квалификационном раунде, одержав лишь одну победу в трех матчах.
Когда и где пройдет Олимпиада 2026
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Это будут четвертые Олимпийские игры, проводимые в Италии. Ранее эта страна принимала зимние Олимпиады в 2006-м (Турин) и 1956-м (Кортина д'Ампеццо), а также летние ОИ в 1960 году (Рим).
Также интересно, что это первые Игры, которые будут официально принимать несколько городов-хозяев.
Добавим, что принимать ОИ 2026 мог и украинский город. В рамках проекта "Олимпийская надежда Украины", которым предполагалось развитие, согласно требованиям МОК, олимпийской инфраструктуры и туристических объектов.
В 2014 году ожидалось подачи заявки на проведение ОИ во Львове. Однако из-за начала российского вторжения эту идею пришлось отложить.
Потенциально Игры могли пройти на локациях в Трускавце, Стрые, Славском и Воловце.
Напомним, что ранее Международная федерация хоккея включила Россию в Олимпийские игры 2026 года, но с одним важным нюансом.