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Збірна України з футболу розпочинає шлях до Євро-2024: анонс матчу проти Англії

Фото: Збірна України з футболу розпочинає шлях до Євро-2024 (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

У неділю, 26 березня, збірна України з футболу проведе перший матч проти збірної Англії у рамках відбору на чемпіонат Європи 2024 року

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті турніру.

Матч відбудеться на стадіоні "Уемблі" у Лондоні о 19:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи з футболу 2024 або Євро-2024 пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. Остаточний перелік учасників турніру буде визначено у березні наступного року.

У компанії Favbet побажали українській збірній перемоги та закликали продовжувати донатити для ЗСУ.

"Дякую нашим захисникам за можливість збірної виступати на міжнародній арені та нести прапор України. Favbet з вірою у перемогу", - зазначили у компанії.

Орієнтовні склади на матч Англія – Україна

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Тріпп'єр – Філліпс, Райс, Беллінгем – Сака, Кейн, Фоден

Україна: Трубін – Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко – Циганков, Маліновський, Мудрик – Довбик

Останні новини та короткий анонс поєдинку – у матеріалі РБК-Україна.

До речі, раніше зібрали головні факти щодо старту кваліфікації до Євро-2024.

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