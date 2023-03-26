Збірна України з футболу розпочинає шлях до Євро-2024: анонс матчу проти Англії

Матч відбудеться на стадіоні "Уемблі" у Лондоні о 19:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи з футболу 2024 або Євро-2024 пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. Остаточний перелік учасників турніру буде визначено у березні наступного року.

У компанії Favbet побажали українській збірній перемоги та закликали продовжувати донатити для ЗСУ.

"Дякую нашим захисникам за можливість збірної виступати на міжнародній арені та нести прапор України. Favbet з вірою у перемогу", - зазначили у компанії.

Орієнтовні склади на матч Англія – Україна

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Тріпп'єр – Філліпс, Райс, Беллінгем – Сака, Кейн, Фоден

Україна: Трубін – Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко – Циганков, Маліновський, Мудрик – Довбик