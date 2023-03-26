Англія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2024

Виїзним матчем проти збірної Англії національна команда України візьме старт у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи 2024 року.

Англія – Україна

26 березня, 19:00, Лондон, "Вемблі", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

Ані жеребкування кваліфікації, ані календар відбору не був прихильним до "синьо-жовтих". Українська команда не тільки потрапила до однієї групи з двома топ-збірними, а й змушена розпочати та завершити цикл матчами проти них. Перший виклик збірної України – Англія.

Чвертьфіналіст ЧС-2022 прагне з черговою генерацією зірок перервати смугу невдач на великих турнірах. Власні амбіції "Три леви" чітко окреслили в стартовому турі, здолавши італійців на виїзді. Англійській команді вистачило потужного виступу лише в першій половині, щоб досягнути позитивного результату (2:1).

Керманич збірної Гарет Саутгейт отримав такий широкий підбір виконавців, що може спокійно сформувати два повноцінні склади. Ось і після дискваліфікації Шоу не варто сподіватися на те, що лівий фланг оборони Англії стане проблемним. В обоймі є Чілвелл, а ще позицію може закрити Тріпп'єр.

Дійшло до того, що тренерський штаб збірної Англії може дозволити не викликати виконавців у сумнівній формі. Той же Стерлінг неабияк здав після переходу в "Челсі", тож на березневі матчі навіть не розглядався. А замість травмованого Рашфорда свого шансу в лавах команди чекає третій бомбардир АПЛ Тоуні.

Натомість збірна України зіткнулася з проблемами в обороні та атаці. Якщо травмованого Бущана на лінії воріт легко замінить Трубін, то втрата Забарного перед зустріччю з Кейном відчутна. Дніпровці Сваток і Сарапій на цьому рівні ще не грали, а форма "динамівця" Попова відверто непокоїть.

Тривожно й у нападі. Той же Яремчук востаннє забивав ще в жовтні, а Довбик кілька матчів "Дніпра-1" відіграв "на уколах". Дійшло до того, що цілком реальним стали розглядати вихід у центрі атаки номінального вінгера Мудрика. Та, судячи зі спарингу з дублем "Брентфорда", попереду таки гратиме справжній форвард.

Дискваліфіковані: Шоу (Англія)

Травмовані: Поуп, Джеймс, Маунт, Рашфорд – Бущан, Конопля, Забарний

Під питанням: Хендерсон – Ярмоленко

Орієнтовні склади на матч Англія – Україна

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Тріпп'єр – Філліпс, Райс, Беллінгем – Сака, Кейн, Фоден

Україна: Трубін – Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко – Циганков, Маліновський, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

"Три леви" справедливо вважаються безумовним фаворитом протистояння. Англійська збірна нашпигована зірками в топ-формі та підходить до протистояння з важливою перемогою, здобутою в Неаполі. Натомість "синьо-жовті" не мають навіть постійного керманича команди. Секретний спаринг із дублем "Брентфорда" вкотре поставив під сумнів діяльність асоціації, а відсутність реальної стратегії розвитку футболу вже невдовзі може перетворити перспективне покоління українців на втрачене...