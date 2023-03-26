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Сборная Украины по футболу начинает путь к Евро-2024: анонс матча против Англии

Фото: Сборная Украины по футболу начинает путь к Евро-2024 (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В воскресенье, 24 марта, сборная Украины по футболу проведет первый матч против сборной Англии в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте турнира.

Матч состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в 19:00 по киевскому времени.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года или Евро-2024 пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. Окончательный перечень участников турнира будет определен в марте следующего года.

В компании Favbet пожелали украинской сборной победы и призвали продолжать донатить для ВСУ.

"Спасибо нашим защитникам за возможность сборной выступать на международной арене и нести флаг Украины. Favbet с верой в победу", - отметили в компании.

Ориентировочные составы на матч Англия – Украина

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер – Филлипс, Райс, Беллингем – Сака, Кейн, Фоден

Украина: Трубин – Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Цыганков, Малиновский, Мудрик – Довбик

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

К слову, ранее собрали главные факты о старте квалификации к Евро-2024.

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