UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України з дзюдо визначилася з участю в чемпіонаті Європи: там будуть росіяни

Фото: Україна поїде на чемпіонат Європи-2023 (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Антон Федорців

Федерація дзюдо України вирішила відправити українських спортсменів на прийдешній чемпіонат Європи у французькому Монпельє, попри участь російських і білоруських атлетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Дзюдоїсти України не бойкотуватимуть престижний турнір через допуск РФ і Білорусі. Змагання пройдуть 3-5 листопада.

"Можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє", – йдеться в заяві.

Раніше збірна України пропустила ЧС-2023 у Катарі. Тоді Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань 19 "нейтральних" росіян і білорусів. Функціонери, однак, проігнорували рекомендації МОК, які радили повертати атлетів без зв'язків із армією чи силовими структурами.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2023:

чоловіки:

– 60 кг – Артем Лесюк, Дільшот Халматов
– 66 кг – Богдан Ядов
– 81 кг – Михайло Свідрак
– 100 кг – Антон Савицький
– 100+ кг – Євгеній Балевський

жінки:

– 63 кг – Юлія Гребеножко
– 78 кг – Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко
– 78+ кг – Руслана Булавіна, Христина Гоман

До слова, раніше Харлан отримала вирок Міжнародної федерації фехтування щодо дискваліфікації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України