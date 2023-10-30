Збірна України з дзюдо визначилася з участю в чемпіонаті Європи: там будуть росіяни

Федерація дзюдо України вирішила відправити українських спортсменів на прийдешній чемпіонат Європи у французькому Монпельє, попри участь російських і білоруських атлетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Дзюдоїсти України не бойкотуватимуть престижний турнір через допуск РФ і Білорусі. Змагання пройдуть 3-5 листопада.

"Можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє", – йдеться в заяві.

Раніше збірна України пропустила ЧС-2023 у Катарі. Тоді Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань 19 "нейтральних" росіян і білорусів. Функціонери, однак, проігнорували рекомендації МОК, які радили повертати атлетів без зв'язків із армією чи силовими структурами.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2023:

чоловіки:

– 60 кг – Артем Лесюк, Дільшот Халматов

– 66 кг – Богдан Ядов

– 81 кг – Михайло Свідрак

– 100 кг – Антон Савицький

– 100+ кг – Євгеній Балевський

жінки:

– 63 кг – Юлія Гребеножко

– 78 кг – Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко

– 78+ кг – Руслана Булавіна, Христина Гоман