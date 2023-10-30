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Збірна України з дзюдо визначилася з участю в чемпіонаті Європи: там будуть росіяни

Монпельє, Понеділок 30 жовтня 2023 11:33
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Збірна України з дзюдо визначилася з участю в чемпіонаті Європи: там будуть росіяни Фото: Україна поїде на чемпіонат Європи-2023 (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Антон Федорців

Федерація дзюдо України вирішила відправити українських спортсменів на прийдешній чемпіонат Європи у французькому Монпельє, попри участь російських і білоруських атлетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Дзюдоїсти України не бойкотуватимуть престижний турнір через допуск РФ і Білорусі. Змагання пройдуть 3-5 листопада.

"Можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє", – йдеться в заяві.

Раніше збірна України пропустила ЧС-2023 у Катарі. Тоді Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань 19 "нейтральних" росіян і білорусів. Функціонери, однак, проігнорували рекомендації МОК, які радили повертати атлетів без зв'язків із армією чи силовими структурами.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2023:

чоловіки:

– 60 кг – Артем Лесюк, Дільшот Халматов
– 66 кг – Богдан Ядов
– 81 кг – Михайло Свідрак
– 100 кг – Антон Савицький
– 100+ кг – Євгеній Балевський

жінки:

– 63 кг – Юлія Гребеножко
– 78 кг – Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко
– 78+ кг – Руслана Булавіна, Христина Гоман

До слова, раніше Харлан отримала вирок Міжнародної федерації фехтування щодо дискваліфікації.

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