Сборная Украины по дзюдо определилась с участием в чемпионате Европы: там будут россияне

Федерация дзюдо Украины решила отправить украинских спортсменов на грядущий чемпионат Европы во французском Монпелье, несмотря на участие российских и белорусских атлетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Дзюдоисты Украины не будут бойкотировать престижный турнир из-за допуска РФ и Беларуси. Соревнования пройдут 3-5 ноября.

"Возможный пропуск чемпионата Европы ставит под угрозу квалификацию украинских дзюдоистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Учитывая эти риски, Президиумом ФДУ было принято единодушное решение по участию нашей сборной в чемпионате Европы-2023 в Монпелье", – говорится в заявлении.

Ранее сборная Украины пропустила ЧМ-2023 в Катаре. Тогда Международная федерация дзюдо допустила к соревнованиям 19 "нейтральных" россиян и белорусов. Функционеры, однако проигнорировали рекомендации МОК, которые советовали возвращать атлетов без связей с армией или силовыми структурами.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2023:

мужчины:

– 60 кг – Артем Лесюк, Дильшот Халматов

– 66 кг – Богдан Ядов

– 81 кг – Михаил Свидрак

– 100 кг – Антон Савицкий

– 100+ кг – Евгений Балевский

женщины:

– 63 кг – Юлия Гребеножко

– 78 кг – Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко

– 78+ кг – Руслана Булавина, Кристина Гоман