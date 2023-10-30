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Сборная Украины по дзюдо определилась с участием в чемпионате Европы: там будут россияне

Монпелье, Понедельник 30 октября 2023 11:33
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Сборная Украины по дзюдо определилась с участием в чемпионате Европы: там будут россияне Фото: Украина поедет на чемпионат Европы-2023 (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Антон Федорцив

Федерация дзюдо Украины решила отправить украинских спортсменов на грядущий чемпионат Европы во французском Монпелье, несмотря на участие российских и белорусских атлетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Дзюдоисты Украины не будут бойкотировать престижный турнир из-за допуска РФ и Беларуси. Соревнования пройдут 3-5 ноября.

"Возможный пропуск чемпионата Европы ставит под угрозу квалификацию украинских дзюдоистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Учитывая эти риски, Президиумом ФДУ было принято единодушное решение по участию нашей сборной в чемпионате Европы-2023 в Монпелье", – говорится в заявлении.

Ранее сборная Украины пропустила ЧМ-2023 в Катаре. Тогда Международная федерация дзюдо допустила к соревнованиям 19 "нейтральных" россиян и белорусов. Функционеры, однако проигнорировали рекомендации МОК, которые советовали возвращать атлетов без связей с армией или силовыми структурами.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2023:

мужчины:

– 60 кг – Артем Лесюк, Дильшот Халматов
– 66 кг – Богдан Ядов
– 81 кг – Михаил Свидрак
– 100 кг – Антон Савицкий
– 100+ кг – Евгений Балевский

женщины:

– 63 кг – Юлия Гребеножко
– 78 кг – Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко
– 78+ кг – Руслана Булавина, Кристина Гоман

К слову, ранее Харлан получила приговор Международной федерации относительно дисквалификации.

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