Без легіонера АПЛ і лідера "Динамо". Ребров оголосив склад збірної України на Лігу націй
Українська асоціація футболу опублікувала список викликаних Сергієм Ребровим до лав національної команди на жовтневі матчі Ліги націй УЄФА виконавців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав 25 футболістів. До переліку не потрапили універсал лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко (травма) та капітан збірної України Андрій Ярмоленко.
Ветеран національної команди та київського "Динамо" опинився в резерві. Натомість в основний перелік виконавців потрапив вінгер житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк. Виклик отримав і його одноклубник Богдан Михайліченко, а також дует із донецького "Шахтаря" – Дмитро Криськів і Олександр Зубков. Ця четвірка не була в таборі збірної України у вересні.
Компанію Ярмоленку в списку резервістів склали одноклубник Віталій Буяльський, представники "Шахтаря" – Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан, оборонець американського "Остіна" Олександр Сваток. Сюрпризи додаткового переліку – оборонець "Олександрії" Олександр Мартинюк і вінгер "Полісся" Олександр Назаренко.
Склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй:
Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін
Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Михайліченко, Миколенко, Забарний, Таловєров
Півзахисники: Шапаренко, Бражко, Кабаєв, Піхальонок, Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Гуцуляк, Мудрик, Циганков
Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат
Резервний список: Різник, Сваток, Мартинюк, Ярмоленко, Буяльський, Бондаренко, Сікан, Назаренко
У жовтні "синьо-жовті" зіграють два поєдинки. 11 жовтня збірна України прийме Грузію, а 14 жовтня зустрінеться з Чехією. Обидва номінально домашні матчі підопічні Реброва зіграють в Польщі – у Познані та Вроцлаві відповідно.
До слова, напередодні футзальна збірна України пробилася в 1/2 фіналу чемпіонату світу.
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