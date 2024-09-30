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Без легіонера АПЛ і лідера "Динамо". Ребров оголосив склад збірної України на Лігу націй

Київ, Понеділок 30 вересня 2024 17:14
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Без легіонера АПЛ і лідера "Динамо". Ребров оголосив склад збірної України на Лігу націй Фото: Андрій Ярмоленко цього разу в табір збірної не поїде (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу опублікувала список викликаних Сергієм Ребровим до лав національної команди на жовтневі матчі Ліги націй УЄФА виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав 25 футболістів. До переліку не потрапили універсал лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко (травма) та капітан збірної України Андрій Ярмоленко.

Ветеран національної команди та київського "Динамо" опинився в резерві. Натомість в основний перелік виконавців потрапив вінгер житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк. Виклик отримав і його одноклубник Богдан Михайліченко, а також дует із донецького "Шахтаря" – Дмитро Криськів і Олександр Зубков. Ця четвірка не була в таборі збірної України у вересні.

Компанію Ярмоленку в списку резервістів склали одноклубник Віталій Буяльський, представники "Шахтаря" – Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан, оборонець американського "Остіна" Олександр Сваток. Сюрпризи додаткового переліку – оборонець "Олександрії" Олександр Мартинюк і вінгер "Полісся" Олександр Назаренко.

Склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Михайліченко, Миколенко, Забарний, Таловєров

Півзахисники: Шапаренко, Бражко, Кабаєв, Піхальонок, Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Гуцуляк, Мудрик, Циганков

Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервний список: Різник, Сваток, Мартинюк, Ярмоленко, Буяльський, Бондаренко, Сікан, Назаренко

Без легіонера АПЛ і лідера &quot;Динамо&quot;. Ребров оголосив склад збірної України на Лігу націй

У жовтні "синьо-жовті" зіграють два поєдинки. 11 жовтня збірна України прийме Грузію, а 14 жовтня зустрінеться з Чехією. Обидва номінально домашні матчі підопічні Реброва зіграють в Польщі – у Познані та Вроцлаві відповідно.

До слова, напередодні футзальна збірна України пробилася в 1/2 фіналу чемпіонату світу.

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Олександр Зінченко Сергій Ребров Ярмоленко Збірна України Ліга націй
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