Збірна України дошкульно програла Португалії у відборі на Євробаскет-2025

Євробаскет-2025, кваліфікація, група A

Україна – Португалія – 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Після рівного дебюту піренейці захопили ініціативу. Португальські баскетболісти взялися методично збільшувати перевагу. За підсумками стартової чверті підопічні Віталія Степановського відстали на 10 пунктів.

Невдала для "синьо-жовтих" тенденція продовжилася і в другій 10-хвилинці. На піку перевага португальської команди зросла до 19-ти очок. Збірна України спромоглася лише трохи скоротити відрив перед великою перервою (-15).

А ось третя чверть несподівано стала бенефісом команди Степановського. Українська команда просто зім'яла опонентів і під завісу ігрового відрізку вперше зі старту зустрічі вирівняла становище на паркеті (56:56). На майданчику розпочалися гойдалки – лідерство кілька разів переходило з рук у руки.

На останній хвилині "синьо-жовті" вкотре зрівняли рахунок, коли Пустовий реалізував один із двох штрафних кидків. Утім, португальці вийшли вперед завдяки двоочковому Вільямса. Україна взяла тайм-аут, але відігратися так і не зуміла, тож зазнала другої поразки поспіль у відборі на Євробаскет-2025.