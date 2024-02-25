Збірна України дошкульно програла Португалії у відборі на Євробаскет-2025

Національна команда України поступилася баскетбольній збірній Португалії у кваліфікації до чемпіонату Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Євробаскет-2025, кваліфікація, група A
Україна – Португалія – 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)
Після рівного дебюту піренейці захопили ініціативу. Португальські баскетболісти взялися методично збільшувати перевагу. За підсумками стартової чверті підопічні Віталія Степановського відстали на 10 пунктів.
Невдала для "синьо-жовтих" тенденція продовжилася і в другій 10-хвилинці. На піку перевага португальської команди зросла до 19-ти очок. Збірна України спромоглася лише трохи скоротити відрив перед великою перервою (-15).
А ось третя чверть несподівано стала бенефісом команди Степановського. Українська команда просто зім'яла опонентів і під завісу ігрового відрізку вперше зі старту зустрічі вирівняла становище на паркеті (56:56). На майданчику розпочалися гойдалки – лідерство кілька разів переходило з рук у руки.
На останній хвилині "синьо-жовті" вкотре зрівняли рахунок, коли Пустовий реалізував один із двох штрафних кидків. Утім, португальці вийшли вперед завдяки двоочковому Вільямса. Україна взяла тайм-аут, але відігратися так і не зуміла, тож зазнала другої поразки поспіль у відборі на Євробаскет-2025.
До слова, раніше збірна України на виїзді програла Словенії на старті кваліфікації.
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