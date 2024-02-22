Україна драматично програла збірній Словенії у відборі на Євробаскет-2025

Баскетбольна збірна України зазнала прикрої поразки від національної команди Словенії на старті кваліфікації перед чемпіонатом Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євробаскет-2025, кваліфікація, група A

Словенія – Україна – 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)

"Синьо-жовті" з перших хвилинь здивували сміливістю. Класний відрізок до середини стартової чверті дозволив хлопцям Віталія Степановського повести з +7. Балканська збірна, однак, швидко прийшла до тями та відставання нівелювала. Та українці таки закінчили 10-хвилинку з мінімальною перевагою.

За схожим сценарієм промайнула і друга чверть. Збірна України спершу пішла у відрив, повівши на піку з 8-очковою перевагою. А потім словенські баскетболісти героїчно цей гандикап відіграли, тож на велику перерву "синьо-жовті" пішли на один пункт попереду.

Другу половину вболівальники чекали з хвилюванням. Українці на той час уже сфолили 20 разів, і перед третьою чвертю тріо баскетболістів "висіло" на трьох фолах, а форвард Крутоус – на чотирьох. Прогнозована обережність у діях призвела до негативних наслідків.

Третя 10-хвилинка стала бенефісом збірної Словенії. Балканці впродовж усього відрізку методично збільшували власну перевагу та довели її до солідних +11. Зі стартом останньої чверті команда Степановського зуміла трохи стабілізувати становище, але поступово змушена була віддати ініціативу та закономірно програла.

Наступний матч збірної України в кваліфікації відбудеться 25 лютого. У латвійській Ризі "синьо-жовті" прийматимуть збірну Португалії, яка сьогодні зустрінеться з Ізраїлем. У наступний етап відбору вийдуть три найкращі з чотирьох команд квартету.