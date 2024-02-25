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Сборная Украины досадно проиграла Португалии в отборе на Евробаскет-2025

Фото: Артем Пустовой под корзиной пиренейцев (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины уступила баскетбольной сборной Португалии в квалификации к чемпионату Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2025, квалификация, группа A

Украина – Португалия – 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

 

После ровного дебюта пиренейцы захватили инициативу. Португальские баскетболисты принялись методически увеличивать преимущество. По итогам стартовой четверти подопечные Виталия Степановского отстали на 10 пунктов.

Неудачная для "сине-желтых" тенденция продолжилась и во второй 10-минутке. На пике преимущество португальской команды выросло до 19-ти очков. Сборная Украины смогла лишь немного сократить отрыв перед большим перерывом (-15).

А вот третья четверть неожиданно стала бенефисом команды Степановского. Украинская команда просто смяла оппонентов и под занавес игрового отрезка впервые со старта встречи выровняла положение на паркете (56:56). На площадке начались качели – лидерство несколько раз переходило из рук в руки.

На последней минуте "сине-желтые" в очередной раз сравняли счет, когда Пустовой реализовал один из двух штрафных бросков. Впрочем, португальцы вышли вперед благодаря двухочковому Уильямса. Украина взяла тайм-аут, но отыграться так и не сумела, поэтому потерпела второе поражение подряд в отборе на Евробаскет-2025.

К слову, ранее сборная Украины на выезде проиграла Словении на старте квалификации.

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Сборная УкраиныБаскетболПортугалия