Збірна України дізналася суперника у Фіналі чотирьох волейбольної Золотої Євроліги

Завчасно отримала суперника в 1/2 фіналу Золотої Євроліги 2023 року національна команда України з волейболу. "Синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Хорватії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Три учасники Фіналу чотирьох престижного континентального турніру вже визначені. Поки збірна Туреччини ще чекатиме на опонента, інша пара півфіналістів повністю сформувалася.
Збірна України 24 червня зустрінеться з господаркою фіналів – Хорватією. Шляхи команд перетиналися на груповому етапі змагань. "Синьо-жовті" двічі були сильнішими за балканців (3:0, 3:0). На останнє ж місце у Фіналі чотирьох претендують збірні Чехії та Естонії.
Напередодні підопічні Угіса Крастіньша розгромили збірну Бельгію. Українська команда виграла 5 із п'яти матчів групового етапу, не віддавши суперникам жодного сету. Натомість хорвати зазнали чотирьох поразок, а переграти змогли лише Північну Македонію (3:2).
Торік збірна України стала сенсацією ЧС-2022. "Синьо-жовті" несподівано дійшли до чвертьфіналу волейбольного Мундіалю. Там хлопці Крастіньша драматично поступилися Словенії (1:3).
До слова, напередодні збірна України отримала графік матчів у кваліфікації до Олімпіади-2024.
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