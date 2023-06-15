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Сборная Украины узнала соперника в Финале четырех волейбольных Золотой Евролиги

Фото: "Сине-желтые" уже дважды обыграли хорватов (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Заблаговременно получила соперника в 1/2 финала Золотой Евролиги в 2023 году национальная команда Украины по волейболу. "Сине-желтые" встретятся со сборной Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Три участника Финала четырех престижного континентального турнира уже определены. Пока сборная Турции еще будет ждать оппонента, другая пара полуфиналистов полностью сформировалась.

Сборная Украины 24 июня встретится с хозяийкой финалов – Хорватией. Пути команд пересекались на групповом этапе соревнований. "Сине-желтые" дважды были сильнее балканцев (3:0, 3:0). На последнее место в Финале четырех претендуют сборные Чехии и Эстонии.

Накануне подопечные Угиса Крастиньша разгромили сборную Бельгию. Украинская команда выиграла 5 из пяти матчей группового этапа, не отдав соперникам ни одного сета. Хорваты же потерпели четыре поражения, а переиграть смогли только Северную Македонию (3:2).

В прошлом году сборная Украины стала сенсацией ЧМ-2022. "Сине-желтые" неожиданно дошли до четвертьфинала волейбольного Мундиаля. Там ребята Крастиньша драматически уступили Словении (1:3).

К слову, сегодня сборная Украины получила график матчей в квалификации к Олимпиаде-2024.

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