Збірна України на чолі з Магучіх стартує на Євро-2025: повний розклад легкоатлетичного форуму

Змагання триватимуть чотири дні та завершаться в неділю, 9 березня. На Євро розіграють 26 комплектів нагород. 17 українських легкоатлетів виступлять у восьми видах.
Найбільше представництво – в стрибках у висоту, де змагатиметься шість українців (по три у жіночому та чоловічому турнірах). До складу команди увійшли обидві призерки попередньої континентальної першості – Ярослава Магучіх та Катерина Табашник. Також виступатиме в Нідерландах фіналіст Діамантової ліги в стрибках у висоту Олег Дорощук.
Континентальна першість стане підготовкою до ЧС у приміщенні. Світовий форум відбудеться 21-23 березня в китайському Нанкіні.
Склад збірної України
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стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко
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стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук
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потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька
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потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв
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біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник
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біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко
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біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко
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біг на 60 м з бар'єрами, жінки: Анна Плотіцина
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п'ятиборство, жінки: Юлія Лобан
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стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина
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штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко
Олег Дорощук (фото: Getty Images)
Розклад змагань
6 березня (четвер)
- 18:30, церемонія відкриття
- 19:20, стрибки у висоту, чоловіки (кваліфікація)
- 19:35, потрійний стрибок, жінки (кваліфікація)
- 20:05, стрибки з жердиною, жінки (кваліфікація)
- 20:10, біг 1500 м, жінки (кваліфікація)
- 20:55, біг 1500 м, чоловіки (кваліфікація)
- 21:30, стрибки в довжину, чоловіки (кваліфікація)
- 21:48, біг 60 м з бар’єрами, жінки (кваліфікація)
- 22:20, біг 60 м з/б, чоловіки (кваліфікація)
- 22:52, змішана естафета 4х400 м (фінал)
7 березня (п'ятниця)
- 10:30, семиборство, чоловіки (60 м, стрибки у висоту)
- 11:15, біг 800 м, жінки (кваліфікація)
- 12:00, стрибки у висоту, жінки (кваліфікація)
- 12:05, біг 800 м, чоловіки (кваліфікація)
- 12:42, стрибки в довжину, жінки (кваліфікація)
- 12:55, біг 400 м, жінки (кваліфікація)
- 13:45, біг 400 м, чоловіки (кваліфікація)
- 13:58, семиборство, чоловіки (штовхання ядра)
- 14:40, потрійний стрибок, чоловіки (кваліфікація)
- 14:45, біг 60 м, жінки (півфінал)
- 15:05, біг 60 м, чоловіки (півфінал)
Вечірня сесія
- 19:50, потрійний стрибок, жінки (фінал)
- 20:00, семиборство, чоловіки (стрибки у висоту)
- 20:05, штовхання ядра, чоловіки (кваліфікація)
- 20:58, біг 400 м, жінки (півфінал)
- 21:19, біг 400 м, чоловіки (півфінал)
- 21:34, стрибки в довжину, чоловіки (фінал)
- 22:00, біг 1500 м, жінки (фінал)
- 22:15, біг 1500 м, жінки (фінал)
- 22:43, біг 60 м з/б, жінки (фінал)
- 22:53, біг 60 м з/б, чоловіки (фінал)
8 березня (субота)
- 11:00, семиборство, чоловіки (60 м /зб)
- 11:20, біг 3000 м з/п, жінки (кваліфікація)
- 11:50, штовхання ядра, жінка (кваліфікація)
- 12:00, семиборство, чоловіки (стрибки з жердиною)
- 13:00, біг 60 м, чоловіки (кваліфікація)
- 13:45, біг 3000 м з/п, чоловіки (кваліфікація)
Вечірня сесія
- 19:40, потрійний стрибок, чоловіки (фінал)
- 20:10, біг 60 м, чоловіки (півфінал)
- 20:35, стрибки з жердиною, жінки (фінал)
- 20:53, біг 800 м, жінки (півфінал)
- 21:09, стрибки у висоту, чоловіки (фінал)
- 21:13, біг 800 м, чоловіки (півфінал)
- 21:29, стрибки в довжину, жінки (фінал)
- 21:45, семиборство, чоловіки (1000 м, фінал)
- 22:10, біг 400 м, чоловіки (фінал)
- 22:40, біг 60 м, чоловіки (фінал)
- 22:50, біг 400 м, жінки (фінал)
9 березня (неділя)
- 10:00, п'ятиборство, жінки (60 м з/б)
- 10:50, п'ятиборство, жінки (стрибки у висоту)
- 11:05, штовхання ядра, чоловіки (кваліфікація)
- 13:00, біг 60 м, жінки (кваліфікація)
- 13:21, п'ятиборство, жінки (штовхання ядра)
Вечірня сесія
- 16:10, п'ятиборство, жінки (стрибки у довжину)
- 17:05, біг 60 м, жінки (півфінал)
- 17:28, штовхання ядра, чоловіки (фінал)
- 17:33, біг 800 м, жінки (фінал)
- 17:42, стрибки з жердиною, чоловіки (фінал)
- 17:50, біг 3000 м з/п, чоловіки (фінал)
- 18:05, стрибки у висоту, жінки (фінал)
- 18:27, біг 800 м, чоловіки (фінал)
- 18:36, біг 3000 м з/п, жінки (фінал)
- 18:52, штовхання ядра, жінки (фінал)
- 19:03, п'ятиборство, жінки (800 м, фінал)
- 19:24, естафета 4х400 м, чоловіки (фінал)
- 19:37, біг 60 м, жінки (фінал)
- 19:50, естафета 4х400 м, жінки (фінал)
Де дивитися
Ексклюзивним транслятором чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні в Україні є "Суспільне Спорт". На сайті турнір транслюватиметься у повному обсязі в прямому ефірі: ранкові та вечірні сесії усіх змагальних днів. Також змагання транслюватимуться на місцевих каналах "Суспільного".
Крім того, на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" окремо транслюватимуться наживо змагання в стрибках у висоту: чоловіча кваліфікація (четвер, 6 березня, 19:20), жіноча кваліфікація (п'ятниця, 7 березня, 12:00), чоловічий фінал (субота, 8 березня, 21:09) та жіночий фінал (неділя, 9 березня, 18:05).
Також на YouTube-каналі будуть доступні найкращі моменти змагань, ексклюзивні репортажі та коментарі з Апелдорна.