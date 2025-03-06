Сборная Украины во главе с Магучих стартует на Евро-2025: полное расписание легкоатлетического форума

Соревнования продлятся четыре дня и завершатся в воскресенье, 9 марта. На Евро разыграют 26 комплектов наград. 17 украинских легкоатлетов выступят в восьми видах.

Наибольшее представительство - в прыжках в высоту, где будет соревноваться шесть украинцев (по три в женском и мужском турнирах). В состав команды вошли оба призера предыдущего континентального первенства - Ярослава Магучих и Екатерина Табашник. Также будет выступать в Нидерландах финалист Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту Олег Дорощук.

Континентальное первенство станет подготовкой к ЧМ в помещении. Мировой форум состоится 21-23 марта в китайском Нанкине.

Состав сборной Украины

прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко

Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук

Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук тройной прыжок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая

Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая тройной прыжок, мужчины: Владислав Шепелев

Владислав Шепелев бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник

Татьяна Мельник бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко

Александр Погорелко бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко

Диана Гончаренко бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына

Анна Плотицына пятиборье, женщины: Юлия Лобан

Юлия Лобан прыжки в длину, мужчины: Даниил Дубина

Даниил Дубина толкание ядра, мужчины: Артем Левченко

Олег Дорощук (фото: Getty Images)

Расписание соревнований

6 марта (четверг)

18:30, церемония открытия

19:20, прыжки в высоту, мужчины (квалификация)

19:35, тройной прыжок, женщины (квалификация)

20:05, прыжки с шестом, женщины (квалификация)

20:10, бег 1500 м, женщины (квалификация)

20:55, бег 1500 м, мужчины (квалификация)

21:30, прыжки в длину, мужчины (квалификация)

21:48, бег 60 м с барьерами, женщины (квалификация)

22:20, бег 60 м с/б, мужчины (квалификация)

22:52, смешанная эстафета 4х400 м (финал)

7 марта (пятница)

10:30, семиборье, мужчины (60 м, прыжки в высоту)

11:15, бег 800 м, женщины (квалификация)

12:00, прыжки в высоту, женщины (квалификация)

12:05, бег 800 м, мужчины (квалификация)

12:42, прыжки в длину, женщины (квалификация)

12:55, бег 400 м, женщины (квалификация)

13:45, бег 400 м, мужчины (квалификация)

13:58, семиборье, мужчины (толкание ядра)

14:40, тройной прыжок, мужчины (квалификация)

14:45, бег 60 м, женщины (полуфинал)

15:05, бег 60 м, мужчины (полуфинал)

Вечерняя сессия

19:50, тройной прыжок, женщины (финал)

20:00, семиборье, мужчины (прыжки в высоту)

20:05, толкание ядра, мужчины (квалификация)

20:58, бег 400 м, женщины (полуфинал)

21:19, бег 400 м, мужчины (полуфинал)

21:34, прыжки в длину, мужчины (финал)

22:00, бег 1500 м, женщины (финал)

22:15, бег 1500 м, женщины (финал)

22:43, бег 60 м з/б, женщины (финал)

22:53, бег 60 м з/б, мужчины (финал)

8 марта (суббота)

11:00, семиборье, мужчины (60 м/зб)

11:20, бег 3000 м з/п, женщины (квалификация)

11:50, толкание ядра, женщина (квалификация)

12:00, семиборье, мужчины (прыжки с шестом)

13:00, бег 60 м, мужчины (квалификация)

13:45, бег 3000 м з/п, мужчины (квалификация)

Вечерняя сессия

19:40, тройной прыжок, мужчины (финал)

20:10, бег 60 м, мужчины (полуфинал)

20:35, прыжки с шестом, женщины (финал)

20:53, бег 800 м, женщины (полуфинал)

21:09, прыжки в высоту, мужчины (финал)

21:13, бег 800 м, мужчины (полуфинал)

21:29, прыжки в длину, женщины (финал)

21:45, семиборье, мужчины (1000 м, финал)

22:10, бег 400 м, мужчины (финал)

22:40, бег 60 м, мужчины (финал)

22:50, бег 400 м, женщины (финал)

9 марта (воскресенье)

10:00, пятиборье, женщины (60 м з/б)

10:50, пятиборье, женщины (прыжки в высоту)

11:05, толкание ядра, мужчины (квалификация)

13:00, бег 60 м, женщины (квалификация)

13:21, пятиборье, женщины (толкание ядра)

Вечерняя сессия

16:10, пятиборье, женщины (прыжки в длину)

17:05, бег 60 м, женщины (полуфинал)

17:28, толкание ядра, мужчины (финал)

17:33, бег 800 м, женщины (финал)

17:42, прыжки с шестом, мужчины (финал)

17:50, бег 3000 м з/п, мужчины (финал)

18:05, прыжки в высоту, женщины (финал)

18:27, бег 800 м, мужчины (финал)

18:36, бег 3000 м з/п, женщины (финал)

18:52, толкание ядра, женщины (финал)

19:03, пятиборье, женщины (800 м, финал)

19:24, эстафета 4х400 м, мужчины (финал)

19:37, бег 60 м, женщины (финал)

19:50, эстафета 4х400 м, женщины (финал)

Где смотреть

Эксклюзивным транслятором чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении в Украине является "Суспільне Спорт". На сайте турнир будет транслироваться в полном объеме в прямом эфире: утренние и вечерние сессии всех соревновательных дней. Также соревнования будут транслироваться на местных каналах "Суспільного".

Кроме того, на YouTube-канале "Суспільне Спорт" отдельно будут транслироваться вживую соревнования в прыжках в высоту: мужская квалификация (четверг, 6 марта, 19:20), женская квалификация (пятница, 7 марта, 12:00), мужской финал (суббота, 8 марта, 21:09) и женский финал (воскресенье, 9 марта, 18:05).

Также на YouTube-канале будут доступны лучшие моменты соревнований, эксклюзивные репортажи и комментарии из Апелдорна.