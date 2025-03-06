Сборная Украины во главе с Магучих стартует на Евро-2025: полное расписание легкоатлетического форума

Соревнования продлятся четыре дня и завершатся в воскресенье, 9 марта. На Евро разыграют 26 комплектов наград. 17 украинских легкоатлетов выступят в восьми видах.
Наибольшее представительство - в прыжках в высоту, где будет соревноваться шесть украинцев (по три в женском и мужском турнирах). В состав команды вошли оба призера предыдущего континентального первенства - Ярослава Магучих и Екатерина Табашник. Также будет выступать в Нидерландах финалист Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту Олег Дорощук.
Континентальное первенство станет подготовкой к ЧМ в помещении. Мировой форум состоится 21-23 марта в китайском Нанкине.
Состав сборной Украины
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прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко
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прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук
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тройной прыжок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая
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тройной прыжок, мужчины: Владислав Шепелев
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бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник
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бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко
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бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко
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бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына
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пятиборье, женщины: Юлия Лобан
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прыжки в длину, мужчины: Даниил Дубина
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толкание ядра, мужчины: Артем Левченко
Олег Дорощук (фото: Getty Images)
Расписание соревнований
6 марта (четверг)
- 18:30, церемония открытия
- 19:20, прыжки в высоту, мужчины (квалификация)
- 19:35, тройной прыжок, женщины (квалификация)
- 20:05, прыжки с шестом, женщины (квалификация)
- 20:10, бег 1500 м, женщины (квалификация)
- 20:55, бег 1500 м, мужчины (квалификация)
- 21:30, прыжки в длину, мужчины (квалификация)
- 21:48, бег 60 м с барьерами, женщины (квалификация)
- 22:20, бег 60 м с/б, мужчины (квалификация)
- 22:52, смешанная эстафета 4х400 м (финал)
7 марта (пятница)
- 10:30, семиборье, мужчины (60 м, прыжки в высоту)
- 11:15, бег 800 м, женщины (квалификация)
- 12:00, прыжки в высоту, женщины (квалификация)
- 12:05, бег 800 м, мужчины (квалификация)
- 12:42, прыжки в длину, женщины (квалификация)
- 12:55, бег 400 м, женщины (квалификация)
- 13:45, бег 400 м, мужчины (квалификация)
- 13:58, семиборье, мужчины (толкание ядра)
- 14:40, тройной прыжок, мужчины (квалификация)
- 14:45, бег 60 м, женщины (полуфинал)
- 15:05, бег 60 м, мужчины (полуфинал)
Вечерняя сессия
- 19:50, тройной прыжок, женщины (финал)
- 20:00, семиборье, мужчины (прыжки в высоту)
- 20:05, толкание ядра, мужчины (квалификация)
- 20:58, бег 400 м, женщины (полуфинал)
- 21:19, бег 400 м, мужчины (полуфинал)
- 21:34, прыжки в длину, мужчины (финал)
- 22:00, бег 1500 м, женщины (финал)
- 22:15, бег 1500 м, женщины (финал)
- 22:43, бег 60 м з/б, женщины (финал)
- 22:53, бег 60 м з/б, мужчины (финал)
8 марта (суббота)
- 11:00, семиборье, мужчины (60 м/зб)
- 11:20, бег 3000 м з/п, женщины (квалификация)
- 11:50, толкание ядра, женщина (квалификация)
- 12:00, семиборье, мужчины (прыжки с шестом)
- 13:00, бег 60 м, мужчины (квалификация)
- 13:45, бег 3000 м з/п, мужчины (квалификация)
Вечерняя сессия
- 19:40, тройной прыжок, мужчины (финал)
- 20:10, бег 60 м, мужчины (полуфинал)
- 20:35, прыжки с шестом, женщины (финал)
- 20:53, бег 800 м, женщины (полуфинал)
- 21:09, прыжки в высоту, мужчины (финал)
- 21:13, бег 800 м, мужчины (полуфинал)
- 21:29, прыжки в длину, женщины (финал)
- 21:45, семиборье, мужчины (1000 м, финал)
- 22:10, бег 400 м, мужчины (финал)
- 22:40, бег 60 м, мужчины (финал)
- 22:50, бег 400 м, женщины (финал)
9 марта (воскресенье)
- 10:00, пятиборье, женщины (60 м з/б)
- 10:50, пятиборье, женщины (прыжки в высоту)
- 11:05, толкание ядра, мужчины (квалификация)
- 13:00, бег 60 м, женщины (квалификация)
- 13:21, пятиборье, женщины (толкание ядра)
Вечерняя сессия
- 16:10, пятиборье, женщины (прыжки в длину)
- 17:05, бег 60 м, женщины (полуфинал)
- 17:28, толкание ядра, мужчины (финал)
- 17:33, бег 800 м, женщины (финал)
- 17:42, прыжки с шестом, мужчины (финал)
- 17:50, бег 3000 м з/п, мужчины (финал)
- 18:05, прыжки в высоту, женщины (финал)
- 18:27, бег 800 м, мужчины (финал)
- 18:36, бег 3000 м з/п, женщины (финал)
- 18:52, толкание ядра, женщины (финал)
- 19:03, пятиборье, женщины (800 м, финал)
- 19:24, эстафета 4х400 м, мужчины (финал)
- 19:37, бег 60 м, женщины (финал)
- 19:50, эстафета 4х400 м, женщины (финал)
Где смотреть
Эксклюзивным транслятором чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении в Украине является "Суспільне Спорт". На сайте турнир будет транслироваться в полном объеме в прямом эфире: утренние и вечерние сессии всех соревновательных дней. Также соревнования будут транслироваться на местных каналах "Суспільного".
Кроме того, на YouTube-канале "Суспільне Спорт" отдельно будут транслироваться вживую соревнования в прыжках в высоту: мужская квалификация (четверг, 6 марта, 19:20), женская квалификация (пятница, 7 марта, 12:00), мужской финал (суббота, 8 марта, 21:09) и женский финал (воскресенье, 9 марта, 18:05).
Также на YouTube-канале будут доступны лучшие моменты соревнований, эксклюзивные репортажи и комментарии из Апелдорна.