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Збірна України з боксу вирушила на Олімпіаду: хто в обоймі та розклад виступів українців

Фото: Олександр Хижняк удруге змагатиметься за олімпійські нагороди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Трійка вітчизняних боксерів поїхала на Олімпійські ігри 2024 року в Париж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram ФБУ.

Кольори України на літніх Іграх захищатимуть Айдер Абдураімов, Олександр Хижняк і Дмитро Ловчинський. Напередодні ввечері вони вирушили до Франції з головного залізничного вокзалу Києва.

Боксерські змагання стартують 27 липня. Потенційно першим серед українців у ринг може вийти Абдураімов. Турнір у його ваговій категорії (до 57 кг) розпочнеться 28 липня. Надалі поєдинки відбудуться 3 серпня (1/4 фіналу), 8 серпня (1/2 фіналу) та 10 серпня (фінал).

Натомість Хижняк отримав 3-й номер посіву та автоматично потрапив у 1/8 фіналу вагової категорії до 80 кг. Бої цієї стадії заплановані на 30 липня. Потім відбудуться чвертьфінали (2 серпня), півфінали (4 серпня) і фінал (7 серпня).

Дивізіон Ловчинського (понад 92 кг) розпочне змагання 29 липня. Далі поєдинки відбудуться 2 серпня (1/4 фіналу), 7 серпня (1/2 фіналу) та 10 серпня (фінал). Важковаговик разом із Абдураімовим дебютуватиме на Олімпіаді.

Для Хижняка ж прийдешні Олімпійські ігри стануть другими в аматорській кар'єрі. Три роки тому в Токіо він дійшов до фіналу змагань у середній ваговій категорії. Там українець поступився бразильському боксеру Еберту Консейсану нокаутом і задовольнився "сріблом".

Розклад боксерських змагань на Олімпійських іграх-2024 (чоловіки):

  • перша стадія у ваговій категорії до 80 кг, 27 липня
  • перша стадія у ваговій категорії до 57 кг, 28 липня
  • перша стадія у ваговій категорії до 92 кг, 28 липня

До слова, раніше МОК затвердив остаточний список російських атлетів на Олімпіаді-2024.

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