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Сборная Украины по боксу отправилась на Олимпиаду: кто в обойме и расписание боев украинцев

Фото: Александр Хижняк во второй раз сразится за олимпийские награды (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тройка отечественных боксеров отправилась на Олимпийские игры 2024 года в Париж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram ФБУ.

Цвета Украины на летних Играх будут защищать Айдер Абдураимов, Александр Хижняк и Дмитрий Ловчинский. Накануне вечером они отправились во Францию с главного железнодорожного вокзала Киева.

Боксерские соревнования стартуют 27 июля. Потенциально первым среди украинцев в ринг может выйти Абдураимов. Турнир в его весовой категории (до 57 кг) начнется 28 июля. В последствии поединки состоятся 3 августа (1/4 финала), 8 августа (1/2 финала) и 10 августа (финал).

Хижняк получил 3-й номер посева и автоматически попал в 1/8 финала весовой категории до 80 кг. Бои этой стадии запланированы на 30 июля. Затем последуют четвертьфиналы (2 августа), полуфиналы (4 августа) и финал (7 августа).

Дивизион Ловчинского (свыше 92 кг) начнет соревнования 29 июля. Далее поединки состоятся 2 августа (1/4 финала), 7 августа (1/2 финала) и 10 августа (финал). Тяжеловес вместе с Абдураимовым будет дебютировать на Олимпиаде.

Для Хижняка грядущие Олимпийские игры станут вторыми в любительской карьере. Три года назад в Токио он дошел до финала соревнований в средней весовой категории. Там украинец уступил бразильскому боксеру Эберту Консейсану нокаутом и удовлетворился "серебром".

Расписание боксерских соревнований на Олимпийских играх-2024 (мужчины):

  • первая стадия в весовой категории до 80 кг, 27 июля
  • первая стадия в весовой категории до 57 кг, 28 июля
  • первая стадия в весовой категории до 92 кг, 28 июля

К слову, ранее МОК утвердил окончательный список российских атлетов на Олимпиаде-2024.

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