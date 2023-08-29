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Збірна України безкоштовно тренуватиметься у Франції перед Олімпіадою-2024

Париж, Вівторок 29 серпня 2023 14:19
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Збірна України безкоштовно тренуватиметься у Франції перед Олімпіадою-2024 Фото: Делегація НОК і Мінспорту під час інспекції спортивних об'єктів (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняні спортивні функціонери домовилися про проведення навчально-тренувальних зборів українських олімпійців у центрах підготовки господарки Олімійських ігор-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НОК.

Спільна делегація Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту поїхала до Франції. Там функціонери відвідали ключові об'єкти прийдешньої літньої Олімпіади.

Спортивні відомства України та Франції домовилися про безкоштовні тренування українців у передмістях Парижа та Лілля перед Іграми-2024. Українська делегація ознайомилася з умовами для тренувань, харчування і проживання вітчизняних спортсменів.

Організатори Олімпіади заявили Ігри компактними. Усі змагання відбуватимуться на аренах у радіусі 10-ти кілометрів. Окрім того, французи інтегрують в змагання свої історико-культурні об'єкти – музеї, Єлисейські поля, Ейфелеву вежу та Версаль.

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. МОК запросив на Ігри 203 країни. До списку запрошених не потрапили Білорусь, Гватемала та Росія. Натомість високою залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

До слова, раніше збірна України програла Хорватії півфінал прекваліфікації до Олімпіади.

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