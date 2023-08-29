Сборная Украины будет бесплатно тренироваться во Франции перед Олимпиадой-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК .

Совместная делегация Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта отправилась во Францию. Там функционеры посетили ключевые объекты грядущей летней Олимпиады.

Спортивные ведомства Украины и Франции договорились о бесплатных тренировках украинцев в пригородах Парижа и Лилля перед Играми-2024. Украинская делегация ознакомилась с условиями для тренировок, питания и проживания отечественных спортсменов.

Организаторы Олимпиады заявили Игры компактными. Все соревнования будут проходить на аренах в радиусе 10-ти километров. Кроме того, французы интегрируют в соревнования свои историко-культурные объекты – музеи, Елисейские поля, Эйфелеву башню и Версаль.

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. МОК пригласил на Игры 203 страны. В список приглашенных не попали Беларусь, Гватемала и Россия. Зато высокой остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".