Збірна туру без рекордсмена: УЄФА підбив підсумки п'ятого тижня Ліги чемпіонів

У команді тижня не знайшлося місця голкіперу "Шахтаря" Дмитру Різнику. Незважаючи на те, що в поєдинку проти нідерландського ПСВ він встановив новий рекорд за кількістю сейвів в одному матчі Ліги чемпіонів.

Позицію воротаря в символічній команді віддали ірландському стражу воріт англійського "Ліверпуля" Куївіну Келлехеру. Його команда здолала мадридський "Реал" (2:0), а сам Келлехер потягнув пенальті від Кіліана Мбаппе.

Найкращим гравцем туру визнали Флоріана Вірца з німецького "Байєра". А Джеймі Гіттенс з дортмундської "Боруссії" відзначений, як автор найкращого голу.

Збірна 5-го туру Ліги чемпіонів

Воротар: Келлехер ("Ліверпуль")

Захисники: Тімбер ("Арсенал"), Кубарсі ("Барселона"), Чже ("Баварія"), Бенсебаїні ("Боруссія" Д)

Півзахисники: Круніч ("Црвена Звезда"), Аллістер ("Ліверпуль"), Тіллман (ПСВ), Вірц ("Байєр")

Нападники: Ретегі ("Аталанта"), Альварес ("Атлетіко")

Ліга чемпіонів після 5-ти турів

Загальну таблицю основного етапу з 15-ма очками очолює англійський "Ліверпуль". Вигравши всі матчі, він вже гарантував собі місце у плей-офф. Другим іде міланський "Інтер" (13 очок), далі розташувались іспанська "Барселона" і німецька "Боруссія" Д (по 12 балів) та італійська "Аталанта" (11). Чемпіон України – "Шахтар", маючи в активі 4 пункти, посідає 26-ту сходинку.

Найкращим бомбардиром поточного розіграшу є Роберт Левандовскі з "Барселони", який забив 7 голів. Ще п'ятеро гравців мають на рахунку по п'ять забитих м'ячів.

Серед асистентів лідирують Ігор Пайшау ("Фейєнорд"), Шарль Де Кетеларе ("Аталанта"), Джеремі Фрімпонг ("Байєр") та Мохамед Салах ("Ліверпуль"). У кожного з них на рахунку по чотири результативні передачі.

Більше всього сейвів здійснив голкіпер "Мілана" Майк Меньян – 27. На один менше в Домініка Такача зі "Слована" та Дмитра Різника зі "Шахтаря".