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Збірна Словенії не втримала перемогу над Сербією на Євро-2024

Фото: Енергетичне коло словенської збірної (x.com/nzs_si)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Словенії розписала нічию зі збірною Сербії на груповому етапі чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, група C, 2-й тур

Словенія – Сербія – 1:1

Голи: Карнічнік, 69 – Йовіч, 90+6

 

У стартові хвилини активнішими були словенці. Як наслідок, Райковіч почав працювати вже в дебюті. Спершу сербський кіпер упіймав дальній удар Черіна, а згодом не дозволив Млакару відзначитися з гострого кута після передачі з глибини.

"Орли" змогли відповісти після екватору тайму. Спершу Влаховіч пробив головою в падінні після навісу з лівого флангу – сейв Облака. Згодом Мітровіч не зміг акцентовано пробити на дальній стійці. У відповідь Елшнік поцілив у каркас воріт після боротьби з Лукічем, а Шешко на добиванні відправив м'яч над рамкою.

Безпосередньо перед і відразу після перерви ще кілька нагод змарнувала збірна Сербії. Зокрема, Мітровіч із меж штрафного не зміг переграти Облака після рикошету, постріл Лукіча після відскоку заблокували оборонці, а ще один випад Мітровіча після стінки з Тадічем ліквідував голкіпер. Словенія ж записала в актив удар на виконання від Шешка зі сейвом Райковіча.

На 69-й хвилині підопічні Матяжа Кека трохи несподівано повели в рахунку. Героєм словенської команди став Карнічнік. Оборонець у контратаці протягнув м'яч правим флангом, а потім перевів на Елшніка ліворуч. Утім, із епізоду Карнічнік не вимкнувся, а побіг на дальню стійку та замкнув простріл партнера.

Серби кинулися всіма силами вперед. За лічені хвилини після пропущеного м'яча Мітровіч із меж штрафного поцілив у поперечину. Пізніше Мілінковіч-Савіч головою після стандарту пробив повз стійку. Мимо воріт відправив м'яч і Самарджіч. Серія стандартів і закидання теж була безуспішною, але в останній атаці Йовіч головою замкнув навіс із кутового – 1:1 у підсумку.

До слова, раніше Сербія пригрозила зняттям із Євро-2024 за антисербські скандування фанатів.

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