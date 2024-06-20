RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Словении не удержала победу над Сербией на Евро-2024

Фото: Энергетический круг словенской сборной (x.com/nzs_si)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Словении расписала ничью со сборной Сербии на групповом этапе чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа C, 2-й тур

Словения – Сербия – 1:1

Голы: Карничник, 69 – Йович, 90+6

 

 

 

В стартовые минуты активнее были словенцы. В результате Райкович начал работать уже в дебюте. Сначала сербский кипер поймал дальний удар Черина, а затем не позволил Млакару отличиться с острого угла после передачи из глубины.

"Орлы" смогли ответить после экватора тайма. Сначала Влахович пробил головой в падении после навеса с левого фланга – сэйв Облака. Вскоре Митрович не смог акцентированно пробить на дальней штанге. В ответ Элшник поразил каркас ворот после борьбы с Лукичем, а Шешко на добивании отправил мяч выше створа.

Непосредственно перед и сразу после перерыва еще несколько возможностей упустила сборная Сербии. В частности, Митрович из пределов штрафной не смог переиграть Облака после рикошета, выстрел Лукича после отскока заблокировали защитники, а еще один выпад Митровича после стенки с Тадичем ликвидировал голкипер. Словения же записала в актив удар на исполнение от Шешко с сэйвом Райковича.

На 69-й минуте подопечные Матяжа Кека слегка неожиданно повели в счете. Героем словенской команды стал Карничник. Защитник в контратаке протянул мяч правым флангом, а затем перевел на Елшника налево. Впрочем, из эпизода Карничник не выключился, а побежал на дальнюю штангу и замкнул прострел партнера.

Сербы бросились всеми силами вперед. Через считанные минуты после пропущенного мяча Митрович из пределов штрафной попал в перекладину. Позже Милинкович-Савич головой после стандарта пробил мимо штанги. Мимо ворот отправил мяч и Самарджич. Серия стандартов и забросов тоже была безуспешной, но в последней атаке Йович головой замкнул навес с углового – 1:1 в итоге.

К слову, ранее Сербия пригрозила снятием с Евро-2024 за антисербские скандирования фанатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024