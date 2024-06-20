ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сербія пригрозила зняттям із Євро-2024 через фанатські пісні: що трапилося

Гамбург, Четвер 20 червня 2024 13:42
UA EN RU
Сербія пригрозила зняттям із Євро-2024 через фанатські пісні: що трапилося Фото: Мірлінд Даку вирішив "запалити" з албанськими фанатами (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Футбольний союз Сербії надіслав лист до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогами покарати Хорватію та Албанію за антисербські скандування в день очного поєдинку тамтешніх збірних на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportklub.

Албанські та хорватські вболівальники в дружній атмосфері провели матч своїх збірних у середу, 19 червня. Об'єднала балканських фанатів, зокрема, і нелюбов до войовничого сусіда – Сербії.

Фанати збірних разом виконали кілька антисербських скандувань на кшталт "Убий серба". Після фінального свистка до албанських уболівальників приєднався і форвард збірної Мірлінд Даку. Він нібито теж скандував у мегафон образливі речівки на адресу сербів і македонців.

Сербські футбольні функціонери засудили поведінку Даку та закликали УЄФА застосувати "жорсткі санкції" проти Албанії та Хорватії. У випадку ж відсутності реакції Сербія пообіцяла розглянути відмову від участі в Євро-2024. Вимоги сербів частково підтримала і Футбольна федерація Північної Македонії. Щоправда, тамтешня збірна на чемпіонаті не змагається.

Раніше Сербія отримала 14,5 тисяч євро штрафу за поведінку власних фанатів у поєдинку проти збірної Англії. Їх звинуватили в провокаційних повідомленнях, вочевидь, зреагувавши на речівки про сербську приналежність Косова. Водночас без покарання залишилося використання вболівальниками Сербії російських прапорів.

До слова, напередодні Хорватія зіграла внічию зі збірною Албанії в балканському дербі Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024 УЕФА Фанати
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України