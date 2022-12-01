Збірна Швеції з біатлону виграла жіночу естафету в Контіолагті, Україна замкнула топ-15

Скандинавська збірна виборола золоті медалі в складі Перссон, Магнуссон і сестер Еберг. Шведська четвірка здолала 24 км загальної дистанції за 1:14:59,8 години.

Тріумфаторки перегонів використали 6 додаткових патронів і уникли штрафних кіл. Із такими ж показниками завершила естафету збірна Німеччини, але в швидкості її представниці програли майже півхвилини. Натомість норвежки, які доповнили подіум, лише тричі скористалися додатковими патронами.

Збірна України в складі Дар'ї Блашко, Анни Кривонос, Олени Білосюк та Ірини Петренко провалила гонку. Хоч команда обійшлася без штрафних кіл і використала лише 5 додаткових патронів, та в швидкості програла всім суперницям. Гірше виступила лише Болгарія з колом відставання.

Підсумки біатлонної естафети 4x6 км, жінки:

Швеція Німеччина (+28,1) Норвегія (+31,5)

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15. Україна (+7:53,1)

Раніше збірна України фінішувала 9-ю в чоловічій естафеті. Перегони завершилися перемогою Норвегії, а після неї фінішували німецькі та французькі біатлоністи. У суботу перший етап сезону продовжиться спринтом.