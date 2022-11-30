Шведка Еберг виграла перший старт сезону в жіночому біатлоні, українки за межами топ-50
Услід за співвітчизником Мартіном Понсілуомою представниця Швеції Ханна Еберг тріумфувала в першій гонці нового біатлонного сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
27-річна біатлоністка з першим часом здолала 15-кілометрову дистанцію у фінському Контіолагті. Вона пройшла гонку за 43:53.8 хвилини.
На чотирьох вогневих рубежах Еберг припустилася лише одного промаху. Майже безпомилка стрільба дозволила їй випередити на майже 40 секунд двох конкуренток – норвежку Таннреволд з італійкою Віттоцці. Перша відстрілялася без промахів, а друга не закрила одну мішень.
Провальною гонка стала для українок. Найкращою у складі команди стала Дар'я Блашко. Вона посіла 51-ше місце, припустившись двох промахів. У восьмій десятці опинилися Анна Кривонос і Олена Білосюк. Через проблеми зі здоров'ям не вийшли на старт Юлія Джима та Ірина Петренко.
Підсумки біатлонного індивідуальної гонки 15 км, жінки:
- Ханна Еберг
- Інгрід Ланнмарк Таннреволд (+36,5)
- Ліза Віттоцці (+39,7)
...
51. Дар'я Блашко (+5:56,3)
74. Анна Кривонос (+8:08,2)
80. Олена Білосюк (+9:20,7)
До слова, напередодні Понсілуома виграв біатлонний спринт у чоловічих змаганнях.
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