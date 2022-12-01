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Сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Украина замкнула топ-15

Фото: Ханна Эберг приложилась к победе Швеции (skidskytte.se)
Автор: Антон Федорцив

Первая в сезоне 2022/23 Кубка мира по биатлону женская эстафета завершилась победой национальной команды Швеции. Зато сборная Украины повторила худший результат в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Скандинавская сборная завоевала золотые медали в составе Перссон, Магнуссон и сестер Эберг. Шведская четверка преодолела 24 км общей дистанции за 1:14:59,8 часа.

Триумфаторки гонки использовали 6 дополнительных патронов и избежали штрафных кругов. С такими же показателями завершила эстафету сборная Германии, но в скорости ее представительницы проиграли почти полминуты. Дополнившие подиум норвежки лишь трижды воспользовались дополнительными патронами.

Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Анны Кривонос, Елены Билосюк и Ирины Петренко провалила гонку. Хотя команда обошлась без штрафных кругов и использовала всего 5 дополнительных патронов, но в скорости проиграла всем соперницам. Хуже выступила только Болгария с кругом отставания.

Итоги биатлонной эстафеты 4x6 км, женщины:

  1. Швеция
  2. Германия (+28,1)
  3. Норвегия (+31,5)

...

15. Украина (+7:53,1)

Ранее сборная Украины финишировала 9-й в мужской эстафете. Гонки завершились победой Норвегии, а после нее финишировали немецкие и французские биатлонисты. В субботу первый этап сезона продолжится спринтом.

К слову, накануне Ханна Эберг выиграла первый индивидуальный старт сезона 2022/23 Кубка мира.

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