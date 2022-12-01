Сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Украина замкнула топ-15

Скандинавская сборная завоевала золотые медали в составе Перссон, Магнуссон и сестер Эберг. Шведская четверка преодолела 24 км общей дистанции за 1:14:59,8 часа.

Триумфаторки гонки использовали 6 дополнительных патронов и избежали штрафных кругов. С такими же показателями завершила эстафету сборная Германии, но в скорости ее представительницы проиграли почти полминуты. Дополнившие подиум норвежки лишь трижды воспользовались дополнительными патронами.

Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Анны Кривонос, Елены Билосюк и Ирины Петренко провалила гонку. Хотя команда обошлась без штрафных кругов и использовала всего 5 дополнительных патронов, но в скорости проиграла всем соперницам. Хуже выступила только Болгария с кругом отставания.

Итоги биатлонной эстафеты 4x6 км, женщины:

Швеция Германия (+28,1) Норвегия (+31,5)

...

15. Украина (+7:53,1)

Ранее сборная Украины финишировала 9-й в мужской эстафете. Гонки завершились победой Норвегии, а после нее финишировали немецкие и французские биатлонисты. В субботу первый этап сезона продолжится спринтом.