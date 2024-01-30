Збірна Росії втратила "золото" Олімпіади в Пекіні: є негативний нюанс

Напередодні CAS дискваліфікував юну росіянку на 4 роки за вживання допінгу. Заборонений препарат у її організмі виявили в пробі, взятій перед Іграми в Піднебесній.

На Олімпіаді-2022 Валієва здобула "золото" в командному турнірі. Тоді нагородження так і не відбулося через старт антидопінгового розслідування. Тепер вона остаточна позбавлена олімпійської медалі та золотої нагороди чемпіонату Європи-2022.

Міжнародний союз ковзанярів вирішив переглянути результати змагань. Від результати команди ОКР (Олімпійського комітету Росії) зняли 20 зароблених Валієвою балів. Фінальний результат росіян – 54 очки – позбавив їх "золота", що перейшло до збірної США.

Однак, покарання виявилося суперечливим. Російській команді дісталися бронзові нагороди, оскільки збірна Канади набрала лише 53 пункти та пролетіла повз медалі. Раніше оглядачі були впевнені, що результат російських фігуристів анулюють повністю.