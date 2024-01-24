Президент УЄФА недолуго зізнався в бажанні повернути Росію до міжнародних змагань
Очільник Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін підтвердив, що ініціатива повернути юнацьку збірну Росії до турнірів під егідою організації належала йому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Словенський функціонер спробував виправдатися за ідею дозволити Росії U-17 змагатися з однолітками без жодних обмежень. Ухвалене наприкінці вересня УЄФА рішення довелося скасувати через протести понад десятка асоціацій Європи.
Чеферін в інтерв'ю розповів, що волів би пом'якшити бан для молодіжних команд Росії, щоб "спробувати уникнути "промивання мізків" російським дітям, змушуючи їх ненавидіти Захід і бути покараними за те, в чому вони не винні". Водночас президент УЄФА підтвердив, що перша збірна Росії буде в ізоляції до завершення агресивної війни проти України.
Раніше президент УЄФА Чеферін запевняв, що функціонери "навіть не можуть обговорювати" повернення російських команд на міжнародну арену. Зокрема, російські клуби не виступають у єврокубках, а збірна не потрапила у кваліфікацію до Євро-2024. Паралельно ФІФА вигнала Росію з відбору до ЧС-2022.
Як УЄФА намагався повернути юніорів Росії до змагань
Союз несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії наприкінці вересня. За задумом функціонерів, збірні U-17 могли знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення мотивували турботою про неповнолітніх футболістів.
Українська асоціація футболу негативно зреагувала на ідею УЄФА. Услід за Україною зустрічатися з російськими збірними відмовилися Англія, Польща, Швеція та інші. Зокрема, скандинави пообіцяли заблокувати участь жіночої збірної Росії на Євро-2024 серед 17-річних.
Згодом УЄФА передумав – збірні Росії U-17 і надалі не зможуть виступати під егідою союзу. Організація пояснила повернення до попереднього статусу неможливістю знайти "технічне рішення, що дозволило б російським командам грати". У кулуарах, однак, відмову УЄФА від скасування повної заборони пов'язали з бойкотом.
До слова, раніше зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.
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