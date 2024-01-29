Росія втратить "золото" Олімпіади. Любителька допінгу отримала остаточну дискваліфікацію

Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні виніс фінальний вердикт у справі російської фігуристки Каміли Валієвої. На зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні в її організмі виявили заборонені речовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт установи .

Російська спортсменка отримала бан на 4 роки за порушення антидопінгових правил. На змаганнях у Піднебесній вона здала позитивний допінг-тест.

Валієва нарвалася на дискваліфікацію через вживання триметазидину, що входить до переліку заборонених. Бан триватиме до 25 грудня 2025 року, оскільки злощасну пробу вона здала після виступу в чемпіонаті Росії в грудні 2021-го. Росіянка також втратить низку нагород.

На Олімпіаді-2022 Валієва здобула "золото" в командному турнірі. Тоді нагородження так і не відбулося через старт антидопінгового розслідування. Тепер вона остаточна позбавлена олімпійської медалі та золотої нагороди чемпіонату Європи-2022.

Усі результати Валієвої на Іграх у Пекіні анульовані. Тепер Росія, що на зимовій Олімпіаді виступала під вивіскою ОКР (Олімпійський комітет Росії), імовірно, втратить перемогу в командній першості. Отже, "золото" дістанеться збірній США, а японська команда отримає срібні нагороди. Натомість доповнить подіум Канада.