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Збірна Португалії втратила зірку АПЛ на чемпіонат світу-2022

Фото: Діогу Жота в колі вболівальників (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Нападник збірної Португалії та англійського "Ліверпуля" Діогу Жота вибув на тривалий термін через важку травму. Він змушений пропустити Мундіаль у Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний вінгер ушкодив гомілкостоп у поєдинку 11-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Манчестер Сіті" (1:0). Португалець покинув поле на ношах у доданий арбітром час.

"Ця травма матиме серйозні наслідки. Тому ми можемо сказати, що його не буде впродовж тривалого часу. Йдеться про місяці. Не хочу озвучувати конкретні терміни, бо завжди вірю в позитивні зміни в процесі відновлення. Та це надовго", – заявив керманич мерсисайдців Юрген Клопп.

У нинішньому сезоні Діогу Жота провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 5 результативних передач. У складі збірної Португалії нападник загалом зіграв 29 поєдинків, у яких забив 10 м'ячів і оформив 8 асистів.

На ЧС-2022 португальці потрапили до однієї групи зі збірними Гани, Уругваю і Південної Кореї. Перший матч – 24 листопада проти африканців. Найкращим досягнення збірної Португалії на планетарних форумах залишається "бронза" ЧС-1966.

До слова, напередодні українська молодіжка отримала суперників у фінальній частині Євро-2023.

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