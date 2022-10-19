Збірна Португалії втратила зірку АПЛ на чемпіонат світу-2022

25-річний вінгер ушкодив гомілкостоп у поєдинку 11-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Манчестер Сіті" (1:0). Португалець покинув поле на ношах у доданий арбітром час.

"Ця травма матиме серйозні наслідки. Тому ми можемо сказати, що його не буде впродовж тривалого часу. Йдеться про місяці. Не хочу озвучувати конкретні терміни, бо завжди вірю в позитивні зміни в процесі відновлення. Та це надовго", – заявив керманич мерсисайдців Юрген Клопп.

У нинішньому сезоні Діогу Жота провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 5 результативних передач. У складі збірної Португалії нападник загалом зіграв 29 поєдинків, у яких забив 10 м'ячів і оформив 8 асистів.

На ЧС-2022 португальці потрапили до однієї групи зі збірними Гани, Уругваю і Південної Кореї. Перший матч – 24 листопада проти африканців. Найкращим досягнення збірної Португалії на планетарних форумах залишається "бронза" ЧС-1966.