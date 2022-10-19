Сборная Португалии потеряла звезду АПЛ на чемпионат мира-2022

25-летний вингер повредил голеностоп в поединке 11-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити" (1:0). Португалец покинул поле на носилках в добавленное арбитром время.

"Эта травма будет иметь серьезные последствия. Поэтому мы можем сказать, что его не будет в течение длительного времени. Речь идет о месяцах. Не хочу озвучивать конкретные сроки, потому что всегда верю в положительные изменения в процессе восстановления. Но это надолго", – заявил наставник мерсисайдцев Юрген. Клопп.

В нынешнем сезоне Диогу Жота провел 8 матчей во всех турнирах, в которых отдал 5 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий в общей сложности сыграл 29 поединков, в которых забил 10 мячей и оформил 8 ассистов.

На ЧМ-2022 португальцы попали в одну группу со сборными Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Первый матч – 24 ноября против африканцев. Лучшим достижением сборной Португалии на планетарных форумах остается "бронза" ЧМ-1966.