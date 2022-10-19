RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Португалии потеряла звезду АПЛ на чемпионат мира-2022

Фото: Диогу Жота в кругу болельщиков (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий сборной Португалии и английского "Ливерпуля" Диогу Жота выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы. Он вынужден пропустить Мундиаль в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний вингер повредил голеностоп в поединке 11-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити" (1:0). Португалец покинул поле на носилках в добавленное арбитром время.

"Эта травма будет иметь серьезные последствия. Поэтому мы можем сказать, что его не будет в течение длительного времени. Речь идет о месяцах. Не хочу озвучивать конкретные сроки, потому что всегда верю в положительные изменения в процессе восстановления. Но это надолго", – заявил наставник мерсисайдцев Юрген. Клопп.

В нынешнем сезоне Диогу Жота провел 8 матчей во всех турнирах, в которых отдал 5 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий в общей сложности сыграл 29 поединков, в которых забил 10 мячей и оформил 8 ассистов.

На ЧМ-2022 португальцы попали в одну группу со сборными Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Первый матч – 24 ноября против африканцев. Лучшим достижением сборной Португалии на планетарных форумах остается "бронза" ЧМ-1966.

К слову, накануне украинская молодежка получила соперников в финальной части Евро-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛиверпульПортугалия