Молодіжна збірна України отримала суперників на Євро-2023: з ким гратиме команда U-21
Церемонія жеребкування групового турніру чемпіонату Європи-2023 серед молодіжних команд завершилася в Бухаресті. Трьох опонентів дізналася і збірна України U-21.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.
Процедура відбулася у вівторок увечері в столиці Румунії. Місцеві арени "Рапід-Джулешті" та "Стяуа" прийматимуть матчі турніру в червні-липні.
Перед жеребкуванням українська молодіжка потрапила до 4-го кошику на основі рейтингу УЄФА. Це унеможливило зустрічі "синьо-жовтих" із ровесниками з Норвегії, Ізраїлю і Грузії.
Україна U-21 потрапила до групи B. Там суперниками молодіжної команди стануть Румунія, Іспанія і Хорватія. Календар матчів "синьо-жовтих" з'явиться згодом. Із кожної групи до 1/8 фіналу Євро-2023 вийде по дві команди.
Склад усіх груп групового етапу на Євро-2023 U-21:
Група A: Грузія, Португалія, Бельгія, Нідерланди
Група B: Румунія, Іспанія, Україна, Хорватія
Група C: Чехія, Англія, Німеччина, Ізраїль
Група D: Норвегія, Швейцарія, Франція, Італія
У вересні молодіжна збірна України розгромила Словаччину U-21 в плей-офф кваліфікації до Євро-2023. У складі команди Руслана Ротаня хет-триком відзначився нападник "Шахтаря" Данило Сікан. На Євро-2006 українська молодіжка дійшла до фіналу.
До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.