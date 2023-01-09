ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна Португалії призначила призера ЧС-2018 новим головним тренером

Новость на русском →
Лісабон, Понеділок 09 січня 2023 15:21
Збірна Португалії призначила призера ЧС-2018 новим головним тренером
Автор: Антон Федорців

Португальська футбольна федерація обрала нового керманича національної команди. Замість Фернанду Сантуша піренейців тренуватиме Роберто Мартінес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

49-річний фахівець працюватиме на чолі "навігаторів". Попередні шість років він тренував збірну Бельгії.

Мартінес поведе Португалію у кваліфікацію до Євро-2024. За підсумками жеребкування піренейці потрапили до групи J. Там суперниками португальської команди будуть збірні Боснії і Герцеговини, Ісландії, Люксембургу, Словаччини та Ліхтенштейну. Перший матч – 23 березня проти ліхтенштейнців.

Іспанець Мартінес вперше тренуватиме на Піренеях. Раніше він працював у чемпіонаті Англії, де тренував "Свонсі", "Віган" та "Евертон". Із "Латікс" він здобув Кубок Англії 2012/13. Збірна Бельгії з новим керманичем Португалії на чолі виборола бронзові нагороди ЧС-2018.

Посада головного тренера португальської збірної стала вакантною після відставки Сантуша за мотивами катарського Мундіалю. Він працював із командою з 2014 року та тріумфував із Португалією на Євро-2016 та в Лізі націй 2018/19.

Збірна Португалії призначила призера ЧС-2018 новим головним тренером

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Португалия
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії