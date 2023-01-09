Збірна Португалії призначила призера ЧС-2018 новим головним тренером

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

49-річний фахівець працюватиме на чолі "навігаторів". Попередні шість років він тренував збірну Бельгії.

Мартінес поведе Португалію у кваліфікацію до Євро-2024. За підсумками жеребкування піренейці потрапили до групи J. Там суперниками португальської команди будуть збірні Боснії і Герцеговини, Ісландії, Люксембургу, Словаччини та Ліхтенштейну. Перший матч – 23 березня проти ліхтенштейнців.

Іспанець Мартінес вперше тренуватиме на Піренеях. Раніше він працював у чемпіонаті Англії, де тренував "Свонсі", "Віган" та "Евертон". Із "Латікс" він здобув Кубок Англії 2012/13. Збірна Бельгії з новим керманичем Португалії на чолі виборола бронзові нагороди ЧС-2018.

Посада головного тренера португальської збірної стала вакантною після відставки Сантуша за мотивами катарського Мундіалю. Він працював із командою з 2014 року та тріумфував із Португалією на Євро-2016 та в Лізі націй 2018/19.