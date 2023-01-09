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Сборная Португалии назначила призера ЧМ-2018 новым главным тренером

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Лиссабон, Понедельник 09 января 2023 15:21
Сборная Португалии назначила призера ЧМ-2018 новым главным тренером
Автор: Антон Федорцив

Португальская футбольная федерация выбрала нового наставника национальной команды. Вместо Фернанду Сантуша пиренейцев будет тренировать Роберто Мартинес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

49-летний специалист будет работать во главе "навигаторов". В предыдущие шесть лет он тренировал сборную Бельгии.

Мартинес поведет Португалию в квалификацию к Евро-2024. По итогам жеребьевки пиренейцы попали в группу J. Там соперниками португальской команды будут сборные Боснии и Герцеговины, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна. Первый матч – 23 марта против лихтенштейнцев.

Испанец Мартинес впервые будет тренировать на Пиренеях. Ранее он работал в чемпионате Англии, где тренировал "Суонси", "Уиган" и "Эвертон". С "Латикс" он завоевал Кубок Англии 2012/13. Сборная Бельгии с новым наставником Португалии во главе завоевала бронзовые награды ЧМ-2018.

Пост главного тренера португальской сборной стал вакантным после отставки Сантуша по мотивам катарского Мундиаля. Он работал с командой с 2014 года и триумфовал с Португалией на Евро-2016 и в Лиге наций 2018/19.

Сборная Португалии назначила призера ЧМ-2018 новым главным тренером

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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