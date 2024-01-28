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Збірна Норвегії тріумфувала в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

Брезно-Осрблє, Неділя 28 січня 2024 12:59
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Збірна Норвегії тріумфувала в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи Фото: Марен Кіркейде здобула третє "золото" на словацькій землі (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Четвірка норвезьких біатлоністів перемогла в змішаній естафеті на європейській першості 2024 року з біатлону в словацькому Брезно-Осрблє. Збірна України посіла дев'яте місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Кольори скандинавської команди захищали Ісак Фрей, Йохан-Олав Ботн, Іда Лієн і Марен Кіркейде. Збірна Норвегії фінішувала з часом 1:04:23,3 години.

Статус фаворита ця четвірка підтвердила з першого ж етапу. Норвежці були серед лідерів упродовж усієї дистанції, використавши 7 додаткових патронів і обмежившись одним колом штрафу. З таким же результатом виступила французька команда, але відстала на трасі в швидкості. Замкнула трійку призерів Італія (5 додаткових патронів).

Збірна України класно розпочала естафету. Віталій Мандзин закрив 10 мішеней за 11 пострілів і відпустив у гонку Дмитра Підручного на 4-й сходинці. Той, однак, із викликом не впорався. На першому вогневому рубежі він використав два додаткових патрони, а на другому взагалі пішов на штрафне коло.

Трохи стабілізувала позиції України Христина Дмитренко. З більш-менш стабільною стрільбою вона зуміла підняти збірну на 7-ме місце. Утім, усі сподівання на повернення в боротьбу за медалі нівелювала Анастасія Меркушина. На першому рубежі вона "настріляла" на 3 кола штрафу та випала з гіпотетичної боротьби.

Підсумки біатлонної змішаної естафети:

  1. Норвегія
  2. Франція (+14,6)
  3. Італія (+53,8)

...

9. Україна (+4:16,2)

До слова, напередодні Кіркейде виграла гонку переслідування на чемпіонаті Європи-2024.

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Збірна України Биатлон
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